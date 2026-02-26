Calendarul oficial: la ce vârstă ies la pensie cei născuți între 1960 și 1964

Cei născuți în 1960 ajung la vârsta standard în iunie 2026. Persoanele născute în 1961 se pot pensiona la 66 de ani și șase luni, adică începând cu vara lui 2027. Pentru fiecare an următor, vârsta crește în trepte de câte două luni.

Astfel, cei născuți în 1962 ies la pensie la 66 de ani și opt luni, cei din 1963 la 66 de ani și zece luni, iar persoanele născute în 1964 ajung la pragul de 67 de ani.

Cifrele care arată amploarea schimbării

Schimbarea îi afectează pe foarte mulți oameni. În anii 1961 și 1962 s-au născut câte 1,31 de milioane de copii în Germania. În 1963 și 1964, numărul a fost și mai mare, aproximativ 1,35 de milioane în fiecare an. Toate aceste persoane vor ieși la pensie mai târziu decât se așteptau.

Subiectul pensiilor este unul sensibil în Germania. Un sondaj realizat la sfârșitul anului 2025 arată că 82% dintre germani vor o reformă serioasă a sistemului. Specialiștii spun că problema este simplă: sunt tot mai mulți pensionari și tot mai puțini oameni care contribuie la sistem, iar banii devin din ce în ce mai greu de asigurat.

Se discută deja despre pensionarea la 70 de ani

Discuțiile nu se opresc aici. Un economist german, Bernd Raffelhüschen, a spus că în viitor oamenii ar putea ieși la pensie la 70 de ani. El susține că, dacă statul ar fi legat vârsta de pensionare de cât trăiesc oamenii, această limită ar fi ajuns deja aproape de 69 de ani și ar crește în continuare. Cu alte cuvinte, pentru că speranța de viață a crescut, unii specialiști cred că și vârsta de pensionare ar trebui să crească.

În decembrie, Parlamentul Germaniei a votat noua lege a pensiilor, propusă de coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz. Legea spune că, până în 2031, pensia medie va rămâne la aproximativ 48% din salariul mediu al celor care muncesc. Asta înseamnă că, dacă salariile cresc, cresc și pensiile. Dar în același timp, oamenii vor trebui să muncească mai mult timp înainte să se poată retrage.

Și în România se vorbește despre creșterea vârstei de pensionare

În România, vârsta standard de pensionare este în continuare 65 de ani pentru bărbați și crește treptat pentru femei, ajungând la 63 de ani până în 2030 în baza noii legislații privind sistemul public de pensii. Acest prag este valabil pentru anul 2026 și este stabilit prin Legea nr. 360/2023, care reglementează creșterea vârstelor și condițiile de pensionare.

În urmă cu câteva zile, premierul Ilie Bolojan a cerut creșterea vârstei de pensionare pentru toate categoriile de angajați din România care beneficiază, într-o formulă sau alta, de pensionare anticipată,
din cauza crizei demografice.

„Țara noastră nu își mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul”, a declarat premierul.

