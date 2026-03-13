Merz a spus că îngrijorările potrivit cărora Statele Unite nu au o strategie clară pentru încheierea războiului declanșat alături de Israel „nu au primit cu adevărat un răspuns”.

„În momentul de față, nu văd niciun motiv pentru a lua în considerare protecția militară a rutelor maritime”, a declarat Merz când a fost întrebat despre poziția sa privind o posibilă misiune și implicarea Germaniei în Strâmtoarea Ormuz.

Această cale navigabilă este un punct critic pentru aprovizionarea globală cu petrol, pe care Iranul l-a blocat în mod efectiv ca reacție la campania lansată de SUA și Israel pe 28 februarie.

„Permiteți-mi să spun încă o dată foarte clar: Germania nu face parte din acest război și nu dorim să devenim parte din el”, a subliniat Merz. „În acest sens, toate eforturile noastre sunt concentrate pe încheierea războiului. Exact asta discutăm cu guvernul american și cu guvernul israelian.”

Și premierul norvegian Støre a spus că nu există planuri pentru o operațiune militară în Strâmtoarea Ormuz, idee promovată în principal de președintele francez Emmanuel Macron.

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice. Atacul a provocat moartea a peste 200 de persoane, notează CNN.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost ucis ziua precedentă, după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

Peste 7 zile, adică duminică, 8 martie, Iranul l-a numit pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba. Doar că acesta este „în comă și a pierdut un picior”, potrivit informațiilor neoficiale care circulă în presa internațională. Conform The Sun, care citează surse din Teheran, Mojtaba Khamenei este internat la terapie intensivă în cadrul Spitalului Universitar Sina. Nu se știe însă precis când a fost rănit fiul lui Ali Khamenei.

