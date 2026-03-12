Rupturi ale organelor interne

Noul lider suprem al Iranului ar fi în comă, conform unor surse. Există informații că Mojtaba Khamenei și-a pierdut cel puțin un picior și prezintă leziuni interne severe la nivelul stomacului sau al ficatului.

Conform The Sun, care citează surse din Teheran, Mojtaba Khamenei este internat la terapie intensivă în cadrul Spitalului Universitar Sina. Zona ar fi fost complet izolată de către forțele de securitate, care au blocat accesul într-o aripă a spitalului situat în centrul istoric al Capitalei.

Pe lângă funcția de ministru al sănătății, tratamentului și educației medicale din Iran, Zafargandi este și unul dintre cei mai importanți chirurgi traumatologi ai țării.

„I-au fost amputate unul sau ambele picioare. De asemenea, ficatul sau stomacul i-au fost perforate. Se pare că se află în comă”, a relatat aceeași sursă. Nu se știe dacă rănile lui Mojtaba Khamenei au fost suferite în același atac în care a fost ucis tatăl său, în vârstă de 86 de ani, la începutul conflictului, pe 28 februarie 2026.

„Un erou rănit de inamic”

Această informație a apărut după ce, luni, televiziunea de stat de la Teheran a folosit termenul „janbaz” pentru a-l descrie pe Mojtaba în anunțul oficial de numire a sa la putere.

Termenul, care desemnează un „erou rănit de inamic”, face referire la traumele suferite în timpul „Războiului de Ramadan”, denumirea sub care conflictul actual este promovat în Iran.

Nu au fost oferite detalii despre modul în care acesta a fost rănit, deși soția și tatăl său au fost uciși în atacurile israeliene asupra Teheranului în prima zi a conflictului.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat iraniană au arătat mulțimi de oameni scandând și fluturând steaguri pe străzile Teheranului, în urma anunțului privind noul rol de lider al lui Mojtaba. Grupurile de manifestanți au fost filmate strigând „Allahu Akbar, Khamenei Rahbar”, ceea ce se traduce prin „Dumnezeu este mare, Khamenei este liderul”.

A fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl, confirmă ambasadorul Iranului în Cipru

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a supraviețuit cu răni semnificative atacului aerian condus de SUA pe 28 februarie, eveniment soldat cu moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, și a altor cinci membri ai familiei sale, relatează The Guardian.

Informația a fost confirmată de ambasadorul Iranului în Cipru, Alireza Salarian, care a oferit o perspectivă rară asupra situației actuale de la vârful puterii de la Teheran.

Anterior, televiziunea de stat iraniană a difuzat mai multe reportaje despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider suprem, în care susține că acesta ar fi fost rănit în timpul conflictului.

În materialele prezentate la posturile oficiale, prezentatorii îl descriu pe Khamenei drept „janbaz”, termen folosit pentru a desemna o persoană rănită de inamic, în ceea ce mass-media din Iran numește „războiul Ramadan”, notează The Times of Israel.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE