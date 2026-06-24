În acest context, Parchetul Federal a ordonat miercuri percheziționarea mai multor locuințe din Berlin și a sediului unei companii din Frankfurt am Main. Suspectul principal, un cetățean rus, este acuzat de complicitate la încălcarea Legii privind comerțul exterior și complicitate la sabotaj anticonstituțional.

Mecanismul fraudei

Anchetatorii din Karlsruhe încearcă să elucideze o schemă financiară complexă prin care active strategice germane urmau să fie blocate.

Compania Gazprom Germania, care la acea vreme aparținea gigantului rus de stat Gazprom, a fost desprinsă din structura grupului și transferată către presupuși interpuși (oameni de paie).

Imediat după preluare, noii proprietari au încercat să lichideze de urgență filiala germană, în condițiile în care Gazprom controla în acel moment cel puțin 25% din întreaga capacitate de stocare a gazelor naturale a Germaniei.

„Există suspiciunea rezonabilă că înstrăinarea și tentativa de lichidare au avut ca scop direct afectarea și blocarea aprovizionării cu gaze în Germania”, se arată în comunicatul oficial al Procurorului General.

Pentru a putea lichida o astfel de companie, proprietarii aveau obligația legală de a solicita o aprobare specială din partea Ministerului Federal al Economiei, procedură pe care au ignorat-o în totalitate.

Intervenția de urgență a guvernului de la Berlin

Planul presupus de sabotaj a fost dejucat în ultimul moment de ministrul Economiei de la acea vreme, Robert Habeck (Verzii).

Acesta a acționat ferm și a tras „frâna de urgență”, plasând compania Gazprom Germania sub administrarea directă și controlul Agenției Federale de Rețele (Bundesnetzagentur). Datorită acestei măsuri de siguranță, blocarea aprovizionării cu energie nu a mai putut fi pusă în practică.

Încadrarea juridică a faptei ca sabotaj anticonstituțional demonstrează că autoritățile germane tratează acest incident ca pe un atac direct și deosebit de grav asupra infrastructurii critice a statului.

Parchetul Federal a precizat că miercuri nu s-au efectuat arestări, scopul exclusiv al descinderilor fiind strângerea de probe pentru clarificarea tuturor suspiciunilor existente.

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