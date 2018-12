Ken avea 87 de ani când a murit. El o îndrăgea foarte mult pe Cadi, fetița de doi ani a vecinilor, astfel că, înainte să moară, el i-a pregătit micuței câte un cadou pentru fiecare Crăciun din următorii 14 ani, potrivit mirror.co.uk.

„Fiica vecinului meu, Jenny, a venit aseară la ușa mea. Avea o pungă de plastic și am crezut că mă va ruga să-i arunc gunoiul. Dar, spre surprinderea mea, în sac erau cadouri pentru Cadi, care are acum doi ani, pentru următorii 14 ani”, a povestit Owen pe Twitter.

Ken și Cadi aveau o relație specială, povestesc părinții fetiței. „De câte ori îl vedea, ea ţipa de bucurie. Era fericită să se întâlnească cu el, el îi aducea biscuiţi digestivi cu ciocolată”, mai spune tatăl micuței.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents hed bought for *our* daughter for the next thirteen years. ? pic.twitter.com/6CjiZ99Cor

— Owen Williams ??????? (@OwsWills) 17 decembrie 2018