La un moment dat, Becali era în direct prin telefon la Fanatik când prin fața lui a trecut Nicușor Dan, iar omul de afaceri a susținut că și-a cerut scuze pentru că în trecut nu s-a purtat așa cum trebuie.

„Ai văzut? A trecut președintele. Tu nu vezi cum se leagă la mine toate? Toți vor să îl salute pe președinte, eu stăteam pe scaun aici și a trecut președintele României. Și eu i-am zis «Iertați-mă», că știi că l-am mai ciondănit. Îți dai seama cum face Domnul? Mie mi le leagă toate. A trecut președintele României”, a povestit Becali, care poate fi văzut mai jos, în imaginile filmate la Parlament de Libertatea.

Și a continuat: „Eu, dacă am văzut că m-a salutat omul, adică s-a uitat la mine și m-a salutat, m-am sculat de pe scaun și am dat mâna cu omul. Am dat mâna cu el. A spus ceva, «Vă salut». Și eu am zis «Iartă-mă». Că l-am mai ciondănit”.

„A făcut gest frumos. Dacă era altul, trecea, se uita urât și pleca. Omul când m-a văzut a oprit, a zis «Vă salut». Cuminte omul. Dacă era Băsescu sau Iohannis, nici nu mă mai băga în seamă”, a mai spus Gigi Becali.

Noul președinte al României, Nicușor Dan, și-a preluat mandatul, luni, 26 mai, la Palatul Cotroceni, după ce cu aproape două ore în urmă a depus jurământul de învestitură la Palatul Parlamentului.

