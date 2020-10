Apelul emoționant al unui tată care s-a vindecat de COVID-19, în timp ce virusul i-a ucis fiica de 29 de ani

”Dacă este posibil, mă rog ca nici o familie să nu treacă niciodată prin ceea ce a trebuit noi să trecem”, a spus Alan Mack, într-un interviu BBC.

Rebecca, fiica lui, asistentă medicală de 29 de ani, a murit în aprilie, după ce a fost infectată cu virusul. Părinții ei au luat virusul de la ea, după ce au mers împreună cu mașina, chiar cu puțin timp înainte ca ea să fie confirmată pozitiv.

După săptămâni de suferință, Alan și soția lui s-au vindecat, dar „pierderea nu poate fi cicatrizată”.

Bărbatul încearcă să-i ajute pe alții să învingă virusul, iar pentru asta el a donat plasmă covalescentă, un tratament care poate salva viața celor infectați cu SARS-COV-2. Îi îndeamnă și pe alți oameni care au învins virusul să facă același lucru.

Am donat de opt și pot continua cât timp am suficienți anticorpi. Alan Mack:

”E un gest în memoria Rebeccăi, care a ajutat atât de multe persoane. Atât pot face și eu! Din păcate, sunt atâția oameni care cred că nu li se va întâmpla lor, că nu se vor îmbolnăvi. Dacă nu te protejezi, se poate!”, explică bărbatul.

Mulți oameni au crezut că virusul nu există, dar nu este așa. Există și este nemilos. Respectați măsurile de protecție. Alan Mack:

În România, marile centre de transfuzii înregistrează o medie modestă a colectărilor de plasmă. La București și Brașov, media colectării de plasmă convalescentă este de doar 0,8 la 100 de pacienți. La Alba Iulia și Bacău este de 0,2%. Nu stau bine nici alte centre mari – Sibiu, Iași sau Pitești.

