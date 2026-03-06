Un experiment de supraviețuire medievală

Suntem la Lacul Bicaz, Lacul Lacrimilor: „N-avem cum lua o pâine. Facem provizii de vară pentru trei anotimpuri. N-ai cum să ajungi la oraș în Bicaz din octombrie până-n aprilie. Supărăm politicienii cu asta, promit și pleacă. 

N-avem apă curentă. Apa din izvor e neagră ca bivolul, de la copacii tăiați și stivuiți pe mal. Apele Române nu controlează ce fac tăietorii de lemne. Porcul ți-l mănâncă ursul sau râsul. N-ai cum să-i ucizi. Ne-au abandonat Mediul și ecologiștii”.

Școala e închisă. Puținii copii sunt „exilați” la Bicaz de luni până vineri. Trăiesc cu impresia că satul lor este zonă de război. Ultima nuntă și ultimul botez? Nici nu li se mai ține minte anul. „70% suntem bătrâni peste 70 de ani. Ultima înmormântare? Zilnic. Murim de vii, îngropați în noroi. Nu poți ieși din casă. TIR-uri de 60 de tone îți blochează ieșirea. ROMSILVA nu dă doi bani pe noi. Nici Primăria. Nici Consiliul Județean”.

Un drum neasfaltat, de tara
La Izvorul Alb – Secu, lângă orașul Bicaz, localnicii nu pot ieși din case din cauza TIR-urilor de la ROMSILVA

„Ne pun mitraliera la cap dacă vorbim”

„Păi, ei sunt aici puternici. Lemnul le dă bogăția. Trec și zece TIR-uri de 50 de tone pe zi, vă dați seama ce bani se mișcă? Se taie în dușmănie. Taie din pădure, trag buștenii uriași-n drum, în apă. Otrăvesc apa pe care o bem. Blochează oamenilor intrarea în case. Și mai ales, TIR-uri de 50-60 de tone nenorocesc drumul nostru pe care nu poate merge decât o mașină de 5 tone. Tăierile sunt fără control. TIR-urile sunt fără niciun control. Apele Române nu sunt aici. Mediul nu este aici. ROMSILVA tolerează toată tărășenia. Nimeni nu verifică cât se încarcă în TIR-uri. Acești monștri merg pe un biscuit de drum. Greutatea lor sapă cratere în drumul de pământ și balast. Sunt cratere de peste jumătate de metru. Cine să mai treacă după aceea prin craterele astea?  Înghit omul, darminte mașinile localnicilor. E invazia Darth Vaderilor aici, la capătul lumii. Doar Dumnezeu ne mai ține lângă el”.

Experimentul român înecat în noroi. Sub supravegherea cinică a „băieților deștepți” din silvicultură și politică

Care-i problema? „Lăcomia nu vrea să facă o faptă bună. Să facă un drum serios de la Bicaz spre Secu – Izvorul Nou, de 15 km. Pe actualul drum de balast, pe margine de apă, pe podețe de sat, umblă camioane de 50 de tone. Cel puțin zece pe zi. Drumuri care abia suportă 5 tone duc 50 de tone”. 

„Cea mai perversă formă de asuprire a ROMSILVA este menținerea deliberată a izolării noastre. Prin refuzul de a transforma drumul care deservește furtul de lemn cu acte în drumul omului. Lupta noastră e cu statul care fură și care nu mai lucrează pentru om. El ne omoară. ROMSILVA e executantul statului aici. Ea spune: scoatem bani de aici, suntem eficienți. Voi?”.

Blestemul istoriei. De la comunism la revoluție

Aici, în fundul lumii, românii n-au avut valoare. Aici, comuniștii au strămutat oamenii în numele construirii Barajului Bicaz. Erau pe albia Bistriței cu case și viață. Comunismul le-a dat Complexul hidroenergetic Bicaz, dar le-a luat mândria de plutași și buștenari. Legătura acestor oameni cu lumea se făcea pe apă, cu vaporașele. După Revoluție a bătut iar eficiența la poartă. A venit pedeapsa capitală. Transportul pe lacul de acumulare a fost tăiat, declarat nerentabil. Tot nerentabil este acum pentru statul român să-i lase să trăiască. Să le facă un drum de acces de 15 kilometri. „Se cântă maneaua Drumul e forestier. Normal, pentru ROMSILVA e mai ușor să fure la adăpostul lipsei de asfalt. Furi balastru. Furi pădurea”.

Promisiuni electorale și soluții de „criblură”

În aprilie 2025, prefectul de Neamț, Adrian Bourceanu, a vizitat zona cu un alai de oficiali. Lunea asta, pe 2 martie, am stat de vorbă o oră cu același prefect. „ROMSILVA îmi spune că reabilitează drumul cu criblură pe banii lor. Ce să le cer eu mai mult? Țin de Mediu, nu-s în subordinea mea. Am demarat procedurile către Consiliul Județean să se obțină fonduri europene pentru situație socială și turism. Să se facă un drum adevărat”. „Cât durează?”, am întrebat. „Trei-patru ani pe puțin și asta dacă e cu noroc proiectul”. 

Răspunsul prefectului a primit imediat răspuns: „Ăsta e răspunsul lui? Păi, să-și amintească de pescuitul pe care-l face aici. Când o să vină să dea la mămăligă, o să ne găsească morți aici”. 

Poți să nu crezi pesimismul oamenilor din vârf de munte? Dacă faci infarct la Izvorul Alb, ești statistică imediat. Ambulanța ajunge în peste jumătate de oră. Ai pus mâinile pe piept și ambulanța n-a trecut de prima groapă dinspre Bicaz. 

Un afacerist mort a reușit să blocheze 3 ani Fiscul și Justiția pentru datorii de 181.000 de lei. Suma ridicolă pe care au găsit-o autoritățile în cele 5 conturi
Știri România 12:49
Un afacerist mort a reușit să blocheze 3 ani Fiscul și Justiția pentru datorii de 181.000 de lei. Suma ridicolă pe care au găsit-o autoritățile în cele 5 conturi
O cafenea din București a fost aleasă în top 100 cele mai bune cafenele din lume
Știri România 11:51
O cafenea din București a fost aleasă în top 100 cele mai bune cafenele din lume
Imagini cu Angelina Jolie cu părul scurt și blond. Schimbare radicală de look pentru actriță
Stiri Mondene 12:50
Imagini cu Angelina Jolie cu părul scurt și blond. Schimbare radicală de look pentru actriță
Gică Craioveanu, apariție rară alături de noua lui iubită: „A fost o experiență diferită"
Stiri Mondene 12:31
Gică Craioveanu, apariție rară alături de noua lui iubită: „A fost o experiență diferită"
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus"
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus"
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
