Cum să explorezi Roma cu copiii

Pentru familiile care călătoresc cu copii, Hotel Caracciolo, situat în apropierea Gării Termini, este o opțiune accesibilă. Hotelul oferă camere cvadruple la prețuri începând de la 124 de euro pe noapte.

Locuri de luat masa pentru cei mici, în Roma

Copiii vor fi încântați să alterneze între locurile care vând pizza la felie (de la aproximativ 5 euro) și gelaterii. Conform The Sun, „Cei mici vor fi probabil mai mult decât fericiți să alterneze între locurile care vând pizza la felie și gelaterii”.

Pentru o experiență diferită, restaurantul Canova Tadolini, situat lângă Piazza di Spagna, oferă un decor unic într-un fost atelier de sculptură.

Atracții pentru copii în Roma

Colosseumul din Roma este principala atracție pentru copii. Dimensiunea impresionantă a stadionului vechi de 2000 de ani și poveștile despre gladiatori care luptau cu lei îi vor fascina pe cei mici.

Altă atracție interesantă este Largo di Torre Argentina, unde pisicile se plimbă printre ruinele locului unde a fost asasinat Iulius Cezar.

Cumpărături pentru copii

Roma are numeroase magazine de produse din piele, unde copiii pot alege o geantă sau un portofel ca suvenir. Există multe opțiuni sub 20 de euro în zona Via Francesco Crispi.

Recomandări Tezaur de 500 de monede din aur și argint şi o brățară dacică furate de la muzeul din Drobeta-Turnu Severin. Dosar cu „autor necunoscut”

Activități de seară pentru familii

Multe atracții turistice din Roma rămân deschise până târziu. Biserica Sant Ignazio di Loyola impresionează prin efectul de iluzie optică al picturilor de pe tavan, care face ca acoperișul să pară mult mai înalt decât este în realitate.

Vacanță la Roma, fără copii. Cazare pentru cupluri

Hotel Genio, situat în centrul istoric, oferă un echilibru perfect între preț și locație.

Camerele duble costă de la 115 euro pe noapte și includ mic dejun gratuit pe acoperiș.

Iari The Vino, situat lângă Colosseum, este o excepție printre restaurantele foarte turistice din zonă. Oferă locuri în aer liber înconjurate de plante și preparate delicioase, precum spaghete carbonara cu paste proaspete.

Atracții pentru adulți în Roma

Pe lângă atracțiile clasice precum Forumul Roman, Panteonul și Muzeele Vaticanului, The Roman Guy oferă tururi la două locuri neobișnuite: Criptele Capucinilor, decorate cu mii de oase umane, și Catacombele San Callisto, un labirint subteran impresionant.

Cumpărături pentru adulți

Zona Monti, situată între Gara Termini și centrul istoric, este plină de farmec și magazine independente. Sottobosco pe Via Baccina oferă bijuterii și genți colorate, în timp ce Elena Kihlman pe Via Urbana are cești de ceai interesante și haine deosebite.

Recomandări Donald Trump se întâlneşte cu Vladimir Putin în Arabia Saudită și intenționează să se ducă în Rusia | VIDEO

Viața de noapte în Roma

Cartierul Trastevere, situat pe malul vestic al râului Tibru, este cea mai animată zonă pentru baruri și restaurante. Aici puteți degusta și berea artizanală italiană, mai puțin cunoscută, dar apreciată.

Pubul Ma Che Siete Venuti A Fa este un favorit local de lungă durată, cu o listă lungă de beri la halbă.

Indiferent dacă călătoriți cu copii sau fără, Roma oferă o experiență memorabilă pentru toți vizitatorii. Combinația unică de istorie, cultură și gastronomie face din capitala Italiei o destinație de neratat.

Sursa informațiilor: The Sun.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News