Directorul general primea 180 de dolari pe lună

Este vorba despre Rajesh Exports, companie cu sediul în Bengaluru, care deține și celebra rafinărie elvețiană Valcambi, una dintre cele mai importante unități de procesare a aurului din lume. Autoritățile indiene susțin că au descoperit mai multe nereguli în urma unor percheziții desfășurate la sediile companiei din Bengaluru și Mumbai.

Potrivit Direcției de aplicare a legii din India, Rajesh Exports a raportat anul trecut venituri consolidate de peste 7,7 trilioane de rupii, echivalentul a aproximativ 81 de miliarde de dolari. În același timp, directorul general al companiei ar fi fost plătit cu doar 17.000 de rupii pe lună, adică aproximativ 180 de dolari. Și mai surprinzător este faptul că directorul financiar nu ar mai fi primit niciun salariu din anul 2020, potrivit The Indian Express.

„Indicatorii cheie de afaceri ai companiilor au arătat abateri semnificative de la practicile comerciale normale”, au transmis autoritățile indiene.

Anchetatorii au găsit discrepanțe de sute de milioane de dolari

În urma perchezițiilor, anchetatorii susțin că au descoperit lipsuri importante în documentele companiei, dar și diferențe semnificative între datele din contabilitate și situația reală. Potrivit autorităților, au fost identificate discrepanțe contabile în valoare de aproximativ 30 de miliarde de rupii, adică peste 300 de milioane de dolari.

De asemenea, anchetatorii susțin că stocurile fizice de aur găsite la companie erau cu aproximativ 40% mai mici decât cele înregistrate în documente. Autoritățile verifică și posibile nereguli legate de tranzacționarea acțiunilor companiei, precum și mai multe operațiuni financiare externe pentru care nu ar exista documente suficiente.

Autoritatea pieței de capital a acuzat compania că și-ar fi umflat veniturile

La începutul acestei luni, Securities and Exchange Board of India (SEBI), autoritatea care supraveghează piața de capital indiană, a anunțat că investighează Rajesh Exports. Potrivit Reuters, autoritatea a susținut că între 97% și 99% din veniturile raportate de companie ar proveni de la subsidiare externe, în special de la rafinăria elvețiană Valcambi.

SEBI a afirmat că o mare parte dintre aceste venituri nu ar fi fost susținute de suficiente informații financiare și a descris situația drept „gravă și fără precedent”. Autoritatea a estimat că firma ar fi raportat greșit venituri de peste 158 de miliarde de dolari în perioada 2021-2025.

Compania respinge acuzațiile

Rajesh Exports respinge însă toate acuzațiile. Compania a transmis că nu a făcut niciodată raportări false și că toate documentele depuse, inclusiv cifrele financiare și veniturile raportate, sunt reale și autentice.

Reprezentanții companiei susțin că diferențele identificate de autorități sunt rezultatul unor interpretări eronate ale modului în care sunt raportate veniturile consolidate ale grupului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile indiene continuă verificările.

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