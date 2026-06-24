Decizia Ministerului Apărării

Ministerul Apărării a justificat această schimbare prin întârzieri semnificative și creșteri de costuri asociate proiectului F126. Conform sursei citate, achiziția fregatelor MEKO-200 fabricate de compania germană TKMS va fi condiționată de aprobarea Comisiei bugetare a Bundestagului.

Noua comandă este estimată la 11,6 miliarde de euro, în timp ce costurile proiectului F126 ar fi crescut la peste 18 miliarde de euro, dacă acesta ar fi fost continuat.

Inspectorul Marinei a confirmat că fregatele MEKO A-200 pot îndeplini cerințele operaționale. Un tip unic de navă oferă avantaje semnificative în întreținere, operare și instruire, a mai precizat ministerul.

Decizia a avut consecințe directe asupra piețelor financiare

Acțiunile TKMS au crescut cu 11%, în timp ce acțiunile Rheinmetall au scăzut cu până la 13,6%. Rheinmetall se afla în negocieri avansate pentru preluarea proiectului F126 de la constructorul olandez Damen, conform declarațiilor CEO-ului Armin Papperger din luna mai. Acum, valoarea acțiunilor Rheinmetall a scăzut sub pragul de 1000 de euro, atingând jumătate din valoarea record înregistrată în octombrie 2025.

Analistul David Perry de la JPMorgan estimează că valoarea contractului pierdut de Rheinmetall era de aproximativ 12 miliarde de euro. Fără acest proiect, obiectivul anual de comenzi ar putea fi ratat, a declarat el. Rheinmetall nu a dorit să comenteze situația.

Proiectul F126 a generat deja costuri de aproximativ 2,3-2,4 miliarde de euro, conform estimărilor parlamentarilor. Fregatele MEKO-200 sunt considerabil mai mici decât modelul F126, având o lungime de 120 de metri și o deplasare de 4.200 de tone, comparativ cu cei 166 de metri și 10.500 de tone ale navelor F126, scrie publicația menționată.

Decizia a venit pe fondul presiunii din partea parlamentarilor din ambele fracțiuni ale coaliției asupra ministrului Apărării, Boris Pistorius (SPD). Aceștia au cerut abandonarea proiectului F126, mai scrie Spiegel.

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