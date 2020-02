De Ciprian Iana,

Libertatea publică pe larg povestea cutremurătoare despre tatăl invalid care și-a violat fiica cea mare, de 15 ani, după ce a fost părăsit de nevastă.

În 2012, mișcat de povestea familiei Alexandru și Mariana Bucur, care ajunsese să doarmă sub cerul liber, Gigi Becali le-a cumpărat o casă, pe care a utilat-o cu mobilă, frigider, mese și veselă și le-a dat ”bani de buzunar”.

Casa a ajuns o ruină, iar Gigi Becali s-a arătat indignat, spunând că Alexandru Bucur este posedat de draci.

”Eu nu l-am ajutat pe el. Am ajutat copiii. Casa am cumpărat-o pentru copii. Eu cumpar când văd că e o familie cu 7-8 copii și stau în 2 camere. Fetele nu trebuie sa stea la un loc cu băieții. Eu am ajutat 10 copii și o femeie. Eu nu sunt Dumnezeu”, spunea, la finalul anului trecut, Gigi Becali la România TV

Omul de afaceri a adăugat: ”Cei care fac asta sunt posedați de draci. Ca și Dincă. Credeți ca au vreo vină? Sunt posedați de draci. Numai dracul te pune să iei o fetiță și să o omori. Numai dracu te pune să îți violezi fata. Cum poți să te uiți la fata ta ca la femeie? Nu înseamnă ca e dracul?”.

