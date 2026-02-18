Laura Cosoi a înlocuit-o pentru câteva minute pe Geanina Ilieș la Știrile Antena Stars, iar motivul este unul cât se poate de serios. Geanina Ilieș nu a reușit să ajungă la timp la pupitrul știrilor, din cauza zăpezii care s-a așternut în Capitală.

„Bună dimineața! Nu est o iluzie optică, nu sunt Geanina Ilieș, sunt Laura Cosoi! Colega mea, Geanina Ilieș, este prinsă în nămeți!”, a spus Laura Cosoi la începutul știrilor.

„Zăpada ne-a dat de furcă încă de dimineață. Eu, convinsă că nu voi ajunge la filmările pentru emisiunea mea @vacantadevedetaantenastars, până la urmă am ajuns, dar nu fără un mic bonus pe traseu.

Pe lângă emisiune, am avut parte și de o apariție LIVE la @stirileantenastars, în timp ce o așteptam la pupitru pe colega mea, @officialgeaninailies, înzăpezită pe drum spre studio.

A fost primul meu LIVE în calitate de «știristă» și trebuie să recunosc că experiența mi s-a părut interesantă și amuzantă. Până la urmă, totul e bine când se termină cu bine, nu? Acum mă pot bucura și eu de zăpadă în tihnă”, a mai spus Laura pe contul de socializare.

De altfel, la prima oră a dimineții, Geanina Ilieș a explicat situația prin care a trecut și a declarat că a făcut eforturi mari să ajungă la job.

„Încerc să ajung la Jurnal, nu mă las. Este ceva de vis! Încerc să ajung la mașină, dar foarte mulți șoferi au anulat, au rămas înzăpeziți. Nu mă așteptam să fie atât de greu să ies din casă. De 10 minute tot merg pe jos, la mine în complex, și am obosit. Nu mă las, trebuie să ajung la Jurnal”, a transmis Geanina Ilieș, de dimineață.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit miercuri,18 februarie, codul portocaliu de ninsori și strat consistent de zăpadă pentru municipiul București și județul Ilfov.

Avertizarea a fost prelungită până joi, 19 februarie, ora 10.00. „În intervalul 18 februarie, ora 10.00 – 19 februarie, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare și strat consistent de zăpadă”, au transmis meteorologii.