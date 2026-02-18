La miezul nopții, în timp ce era cod portocaliu de ninsoare și vânt, primarul Ciprian Ciucu a apărut pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București, arătându-le tuturor că a ieșit în stradă.

Ciprian Ciucu, fotografiat în zăpadă pe străzile din București la miezul nopții

„E noapte de cod portocaliu de ninsoare și vânt, astfel că primarul general Ciprian Ciucu este la comandament. «Nu au fost sesizate momentan probleme deosebite, în afara evidenței că ninge puternic. Operatorii de salubrizare ai sectoarelor, cei care sunt responsabili cu deszăpezirea, par mobilizați. Rezultatele le vom vedea dimineață», spune edilul.

Primăriile de sector intervin cu: 378 de utilaje, 2.750 de operatori (920 de persoane în tura de noapte și 1.830 de persoane în tura de zi), 18.626 de tone de material antiderapant solid și lichid. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice. Preluăm sesizări nonstop la numărul 0800.800.868”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București, în dreptul mai multor poze, printre care și una cu Ciprian Ciucu.

În momentul în care au văzut mesajul și pozele, bucureștenii au reacționat în număr foarte mare și au lăsat comentarii în dreptul postării.

„Iuliu Maniu zici că e al nimănui. O groază de mașini care nu mai pot circula și stau pe avarii. Zăpadă până la pragul mașinii, deci nu a trecut nimeni pe acolo. Autoritățile luate prin surprindere, ca de fiecare dată”, „În loc să dați RO-alert la ora 4.00 dimineața, mai bine trimiteți utilaje de deszăpezire pe Giurgiului. Nici la ora 5.30 nu circulă niciun tramvai”, „Pe Barbu Văcărescu te dai lejer cu sania. Care trotuar, ce deszăpezire? Oricum ne ia prin surprindere fiecare zăpadă iarna” și „Unitățile de învățământ de ce? Nu e cumva vacanță?”, au scris persoanele nemulțumite.

Au existat însă și bucureșteni mulțumiți de felul în care a fost deszăpezit orașul. „Felicitări pentru oamenii ce îndepărtează zăpada”, „Felicitări, domn primar” și „Bravo, domnule primar. Faceți ce trebuie și comunicați tot timpul cu bucureștenii”, au scris unii oameni pe internet.

Primăria le-a mulțumit bucureștenilor că au deszăpezit trotuarele

La câteva ore distanță, Primăria Municipiului București a revenit pe Facebook cu un nou mesaj, prin care erau lăudați cetățenii și comercianții care au deszăpezit trotuarele din Capitală.

„Bravo lor, comercianților și cetățenilor care își curăță trotuarul din fața casei, blocului, locului de muncă! «Facem sală de dimineață!», spun vesele două angajate ale unei cofetării. Le mulțumim!

Echipele de salubrizare ale sectoarelor continuă deszăpezirea pe bulevarde și străzi principale, în special pe unde circulă mijloacele de transport în comun, apoi intră pe străzi mai mici, alei și trotuare. Prioritate au trotuarele aferente spitalelor, stațiile STB, pasajele. Acționează în buclă, pentru că a nins încontinuu și ninge în continuare.

De la ora 4.20 până la ora 8.20 a fost cod roșu de ninsoare abundentă, iar autoritățile au emis un mesaj Ro-alert. Codul portocaliu continuă până mâine, la ora 10.00. Astfel, intervențiile se fac sub coordonarea ISU. Primarul Ciprian Ciucu coordonează situația din București, alături de șeful ISU, de la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Și de această dată, bucureștenii au reacționat în număr foarte mare la postare.

„Este vacanță! Dumneavoastră prioritizați zona școlilor? Nu se poate ieși din zonele rezidențiale. Nu sunt curățate decât bulevardele, iar zăpada e împinsă parapet la marginea trotuarului”, „De fapt este o obligație civică aceea de deszăpezire a trotuarele din fața magazinelor de către comercianți sau din fața blocului de către locatari. Așa știam” și „Bine că face tot omul de rând deszăpezirea, când autoritățile încasează o grămadă de bani ca să se ocupe. Noroc că unii mai plecăm și la muncă, nu ca cei din conducere”, au scris supărați bucureștenii.