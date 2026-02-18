Ioana Fâșie, partenera de viață a premierului Ilie Bolojan, a intrat recent în atenția publică, după ce l-a însoțit pe acesta într-o vizită oficială în Austria, la începutul lunii decembrie 2025. Apariția celor doi la recepția organizată de Ambasada României la Viena pentru comunitatea românilor din Austria a generat numeroase reacții, inclusiv o poziție oficială exprimată de Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. „Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier”, a declarat Dogioiu, a cărei reacție s-a răspândit în toată mass-media.

Bolojan a simțit nevoia să lămurească situația. „Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a declarat Bolojan la Digi FM.

Cu ce se ocupă Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan

Dincolo de expunerea publică recentă, Ioana Fâșie are o carieră stabilă în sistemul medical. Aceasta este asistent medical principal cu studii superioare în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică al Spitalul Județean de Urgență Oradea, unde activează de mai mulți ani. Informațiile privind veniturile sale provin din documentele publice de transparență salarială ale instituției, actualizate semestrial și consultate de presa centrală.

Ce salariu are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan

Potrivit ultimului document publicat în septembrie 2025, Ioana Fâșie, încadrată la gradația 5, are un salariu de bază de 9.848 de lei, potrivit Fanatik.ro. La acesta se adaugă un spor de 55% pentru condiții deosebit de periculoase, în valoare de 3.869 de lei. Astfel, venitul brut lunar ajunge la 14.217 lei, ceea ce se traduce printr-un salariu net de aproximativ 8.317 lei. Aceleași valori apar și în documentele similare din martie 2025 și septembrie 2024.

Evoluția veniturilor sale arată o creștere constantă în ultimii ani. În martie 2024, salariul de bază era de 8.104 lei, la care se adăuga sporul de 55% și o indemnizație de hrană de 347 lei, rezultând un venit brut de 12.589 lei și un salariu net de 7.365 lei. În septembrie 2023, funcția era remunerată cu un salariu de bază de 7.035 lei, sporul aferent, indemnizația de hrană și o indemnizație suplimentară pentru asistenți medicali asimilați, venitul brut ajungând la 11.751 lei.

La sporul de 55% a fost trecută suma de 3.869 lei, indemnizația de hrană era de 347 lei, iar în plus apărea o „indemnizație asistenți medicali asimilați”, în valoare de 500 lei. În document nu mai apare venitul lunar brut, dar acesta era de 11.751 lei. În martie 2023, funcția avea același salariu de bază, de 7.035 lei, sporul de 55% cu 3.869 lei plus indemnizația de hrană de 313 lei, adică un venit lunar brut de 11.217 lei.

Ioanei Fâșie i s-au mărit veniturile cu aproape 40% în ultimii ani

Datele din septembrie 2022 indică un salariu de bază de 6.616 lei, sporul de 55% și indemnizația de hrană, ceea ce însemna un venit brut de 10.585 lei și un salariu net de 6.047 lei. Comparativ cu venitul net actual, creșterea este de 2.270 lei lunar, adică aproximativ 37,5%, chiar dacă unele indemnizații au fost eliminate între timp.

Sporul de 55% acordat Ioanei Fâșie este justificat de condițiile de muncă deosebit de periculoase specifice domeniului de anatomie patologică. Acestea includ expunerea constantă la agenți biologici, substanțe chimice periculoase și un nivel ridicat de suprasolicitare neuropsihică, riscuri care persistă indiferent de utilizarea echipamentelor de protecție.