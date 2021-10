Soția lui Bogdan Vlădău a fost invitată în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, unde a făcut dezvăluiri șocante despre viața de model. Gina Chirilă a vorbit despre pericolele acestei meserii, pericole de care foarte puțină lume știe

„Ca orice altă meserie, probabil, modellingul are plusuri și minusuri. E foarte important să ai inteligență emoțională, din punctul meu de vedere, să poți să te descurci în situațiile astea, pentru că ele se întâmplă, sunt reale. Aveam colege care aveau 14-15 ani, care au trecut prin aceleași încercări ca și mine, poate prin unele mai grele. Nimeni nu te obligă să faci ceva în industria asta, dar te manipulează cumva încât nu mai știi ce să faci exact”, a povestit Gina Chirilă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Când avea doar 19 ani, soția lui Bogdan Vlădău a plecat în China, acolo unde a avut mai multe job-uri ca model. Gina Chirilă a povestit că i s-au pus droguri în băutură când se afla într-un club, însă și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a plecat imediat la hotel.

„Eu am plecat la 19 ani în China singură, așa am început, dar tot răul spre bine, am acumulat foarte multă experiență. Se întâmplă și în Europa, nu doar acolo, și este important să tragem un semnal de alarmă. Mi s-au pus droguri în băutură, în club. Noroc că am știut cum să gestionez situația. M-am dus acasă, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat. Fiind o fată care nu consumă așa ceva, am simțit că nu prea mai sunt eu. După am auzit povești, la modul fete care au dispărut de tot, au fost răpite. Un băiat a fost răpit timp de o săptămână, apoi a fost lăsat pe marginea drumului, habar nu are ce i s-a întâmplat. Băieți, fete, nu contează”, a mai spus Gina Chirilă.

„Și s-a întors și fără un rinichi”, a completat Bogdan.

„Da, n-am vrut să zic și asta, dar e adevărat”, a adăugat vedeta. „Nu e o glumă”, a mai spus Bogdan.

Gina Chirilă: „Mi-am mușcat mâna în somn”

Despre experiența pe care a avut-o în China după ce a fost drogată, Gina Chirilă își amintește că și-a mușcat mâna în somn, acest fapt făcând parte din efectele adverse ale substanțelor interzise.

„Există și efecte adverse (n.red. ale drogurilor), am citit după. Eu mi-am mușcat mâna în somn”, a mai dezvăluit modelul, care s-a trezit a doua zi cu mâna însângerată.

Gina Chirilă a povestit că în Napoli a fost la un pas să fie răpită, însă a avut noroc că se afla într-o zonă populată și a reușit să ajungă la hotelul în care era cazată. Soția lui Bogdan Vlădău a mărturisit că în Franța i s-a sugerat să întrețină relații intime cu fotograful pentru a obține o campanie.

„În Franța am fost pusă în fața unei situații în care puteam fi abuzată, dar, din nou, am știut cum să gestionez. Am pierdut campania. Un fotograf mi-a spus că trebuie să fac ceva cu el ca să primesc acea campanie. La început a fost violent, apoi și-a dat seama că nu e ok și m-a lăsat să plec”, a mai povestit aceasta.

