De Iulian Budușan,

Gabriela Scutea, Crin Bologa și Giorgina Elena Hosu au fost audiați într-o ședință a Secției pentru procurori a CSM. Avizele Consiliul sunt consultative. Surse din CSM au precizat, pentru Agerpes, că decizia în cazul lui Scutea, a fost luată cu 4 voturi „împotrivă” şi 2 voturi „pentru”.



CSM va transmite preşedintelui Klaus Iohannis avizul în cazul celor trei candidaţi, iar şeful statului va decide dacă îi va numi la conducerea Parchetului General, a DNA şi, respectiv, DIICOT.

Preşedintele României poate să-i numească în funcţie pe cei trei după ce primeşte avizele consultative de la CSM, chiar dacă acestea sunt negative.



Crin Nicu Bologa, propus de ministrul Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DNA, a declarat marţi, la audierile de la CSM, că sesizările de la cetăţeni şi de la instituţii ale statului au scăzut cu 60% ca urmare a scăderii încrederii în activitatea procurorilor, după scandalurile în care a fost implicată Direcţia în ultima perioadă.

„În ceea ce priveşte numărul din ce în ce mai mic de sesizări din partea cetăţenilor, dar şi din partea celorlalte instituţii ale statului, de exemplu în 2015 au fost 3.300 de sesizări, iar în anul 2018 au fost 1.515 sesizări. S-a redus cu peste 60% numărul de sesizări, atât de la cetăţeni, cât şi de la alte instituţii ale statului. Ca şi cauze, am constatat scăderea încrederii cetăţenilor în activitatea DNA ca urmare a scandalurilor în care a fost implicată în ultima perioadă, cu expunere masivă în mass-media şi nu întotdeauna cu respectarea adevărului. De asemenea, o altă cauză este nerespectarea legii de către instituţii ale statului cu atribuţii de control, care au constatat fapte de competenţa DNA, dar nu au făcut sesizări către DNA. A scăzut masiv şi numărul sesizărilor de la serviciile cu atribuţii în culegere de informaţii, după decizia Curţii Constituţionale”, a susţinut Bologa.

În opinia sa, DNA nu mai este o instituţie „atrăgătoare” pentru procurori, având în vedere atacurile „denigratoare” la adresa acestora apărute în spaţiul public.



Gabriela Scutea, propusă pentru a prelua şefia Parchetului General, a afirmat, marţi, că OUG 13/2017 nu a fost elaborată în Ministerul Justiţiei.

Întrebată de jurnalişti, la ieşirea de la CSM, de ce a rămas în Ministerul Justiţiei după ce la conducere a fost numit Florin Iordache şi de ce a participat la elaborarea OUG 13, Scutea a răspuns: „Am rămas pentru că se făcea o tranziţie, am fost singurul secretar de stat care a rămas pentru tranziţie, pentru că a venit o echipă MCV. Nu am ştiut de intenţia domnului ministru Iordache de a promova această ordonanţă, care nu a fost elaborată în Ministerul Justiţiei. În Ministerul Justiţiei, din punct de vedere tehnic, a fost corectată. (…) Nu poţi avea o opoziţie că nu semnezi, am semnat făcând o opoziţie activă şi cred că am atins ceea ce se putea din punct de vedere tehnic, dincolo de asumarea politică a domnului ministru Iordache, de eliminare a unor prevederi şi mai nocive”.

