Noua tehnologie permite dispozitivelor să ofere descrieri detaliate ale scenelor surprinse. În locul notificărilor standard de tipul „persoană detectată”, AI-ul poate preciza, de exemplu, că „un curier a lăsat un colet la ușă și a plecat”.

AI-ul rezumă ce filmează camera

Utilizatorii au la dispoziție și funcția „Ask Home”, prin care pot căuta înregistrări video prin comenzi vocale, precum „Când a venit grădinarul săptămâna trecută?”. O altă opțiune, „Home Brief”, rezumă automat ore întregi de filmări, notează publicația care face parte din Ringier Media, Blick.

Controlul vocal devine mai natural, fiind eliminată necesitatea comenzilor rigide și a memorării denumirilor exacte ale dispozitivelor.

Modul „Gemini Live” permite conversații interactive, cu posibilitatea de a întrerupe, pune întrebări și ajusta planuri. Automatizările smart home pot fi create prin instrucțiuni simple, fără a naviga în meniuri complexe.

Ce funcții sunt disponibile

Odată cu lansarea, Google introduce două noi modele: Nest Cam Indoor și Nest Cam Outdoor. Ambele camere oferă rezoluție 2K, câmp vizual de 152 de grade și o sensibilitate la lumină îmbunătățită cu 120%.

Funcțiile de bază, precum detecția de persoane, animale sau vehicule, sunt incluse fără costuri suplimentare, alături de șase ore de istoric video.

Accesul la funcțiile AI avansate necesită un abonament, „Google Home Premium” fiind disponibil de la 10 dolari pe lună. Noile servicii sunt incluse și în abonamentele Google AI Pro și AI Ultra. Compania a anunțat că funcțiile Gemini vor fi disponibile și pe modele mai vechi, inclusiv cele lansate în 2015.

Google precizează că toate înregistrările sunt criptate, iar camerele semnalizează printr-un LED verde atunci când sunt active. Analiza AI are loc în cloud, ceea ce implică transmiterea și stocarea datelor pe serverele companiei.