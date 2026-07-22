Aceste modele se remarcă prin eficiența crescută a tokenilor, costuri reduse și performanțe superioare, oferind soluții mai bune pentru fluxurile de lucru complexe și scalarea sistemelor agentice.

Gemini 3.6 Flash: mai rapid și mai eficient

Gemini 3.6 Flash reprezintă noua generație de modele AI, realizată pe baza feedbackului utilizatorilor și dezvoltatorilor. Performanța sa îmbunătățită în domeniul codării și al muncii de cercetare vine cu o eficiență sporită a tokenilor.

Potrivit Artificial Analysis Index, acest model folosește cu 17% mai puțini tokeni de ieșire decât Gemini 3.5 Flash și costă mai puțin: 1,5 dolari per un milion de tokeni de intrare și 7,50 dolari pentru 1 milion de tokeni de ieșire.

Rezultatele sunt clare. Gemini 3.6 Flash oferă o precizie mai mare în editarea codului și reduce ciclurile de execuție repetitive. Benchmark-uri precum DeepSWE arată o creștere de la 37% la 49%, iar evaluările MLE Bench indică o îmbunătățire de la 49,7% la 63,9%.

În plus, modelul depășește Gemini 3.5 Flash în activitățile multimodale și de analiză. Utilizatorii au apreciat capacitatea sa de a analiza date financiare și transcrieri, de a efectua migrații de cod mai eficiente și de a crea extractoare de textură fotografică pentru fluxuri de lucru 3D.

Gemini 3.6 Flash aduce, de asemenea, funcții de siguranță avansate, fiind rezistent la utilizări abuzive în domenii sensibile precum chimia, biologia, radiologia și securitatea cibernetică.

Gemini 3.5 Flash-Lite: rapid, accesibil și scalabil

Pentru sarcinile care necesită latență redusă și volum mare de procesare, Gemini 3.5 Flash-Lite este soluția ideală. Acesta este cel mai rapid model din seria 3.5, procesând 350 de tokeni de ieșire pe secundă conform Artificial Analysis Index.

La un preț de doar 0,30 dolari pentru 1 milion de tokeni de intrare și 2,50 dolari pentru 1 milion de tokeni de ieșire, Gemini 3.5 Flash-Lite oferă un raport calitate-preț excelent. Modelul este conceput pentru sarcini de scalare agentică, cum ar fi căutarea documentelor și procesarea datelor.

Evaluările indică îmbunătățiri semnificative față de generațiile anterioare: Terminal-Bench 2.1 arată o creștere de la 31% la 54%, iar GDM-MRCR v2 indică o creștere la 72,2% față de 60,1%.

Printre utilizările sale notabile se numără extragerea caracteristicilor produselor din seturi mari de date de e-commerce, generarea rapidă de concepte de design web și traducerea automată a chitanțelor. Dezvoltatorii au remarcat combinația sa de viteză, inteligență și eficiență.

Gemini 3.5 Flash Cyber: securitate cibernetică avansată

Pentru aplicațiile de securitate cibernetică, Google introduce Gemini 3.5 Flash Cyber, un model specializat care detectează și rezolvă vulnerabilități de cod la un cost redus. În cadrul platformei CodeMender, modelul combină mai mulți agenți AI pentru a genera rapoarte detaliate, atingând performanțe competitive pe benchmark-uri precum CyberGym.

Disponibil doar pentru guverne și parteneri de încredere, Gemini 3.5 Flash Cyber va fi lansat într-un program pilot cu acces limitat, oferind apărătorilor din prima linie un avantaj în protejarea sistemelor critice.

Disponibilitate

Gemini 3.6 Flash și Gemini 3.5 Flash-Lite sunt disponibile începând de astăzi prin Google AI Studio și Android Studio pentru dezvoltatori, Gemini Enterprise Agent Platform pentru companii și aplicația Gemini pentru utilizatori.

Gemini 3.5 Flash-Lite este inclus și în Google Search. Google continuă testarea Gemini 3.5 Pro cu partenerii săi și lucrează deja la pre-antrenarea modelului Gemini 4, promițând progrese importante în viitor.