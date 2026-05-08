Noua aplicație utilizează AI-ul Gemini pentru a corela date provenite din surse multiple, inclusiv device-uri purtabile, Apple Health, Health Connect și dosare medicale, oferind utilizatorilor o perspectivă mai bună asupra stării de sănătate.

Procesul de migrare este deja în curs: utilizatorii existenți de Fitbit vor fi actualizați automat, în timp ce utilizatorii Google Fit vor fi transferați către noua platformă în cursul acestui an.

„Întreabă Coach”: Integrarea AI în antrenamentul zilnic

Cea mai semnificativă noutate este funcționalitatea „Întreabă Coach”, un asistent personal bazat pe Gemini, disponibil inclusiv în limba română. Acesta permite interacțiunea prin comenzi vocale sau text, oferind analize predictive și planuri de fitness adaptive.

Spre deosebire de aplicațiile tradiționale de monitorizare, asistentul AI poate genera recomandări specifice în funcție de contextul utilizatorului (de exemplu, sugestii de antrenamente care evită presiunea pe genunchi în cazul unei dureri sau soluții de fitness pentru călătorii).

Această funcție este inclusă în noul abonament Google Health Premium (care înlocuiește Fitbit Premium la prețul de 49,99 lei lunar) și este disponibilă, de asemenea, pentru abonații Google AI Pro și Ultra.

Monitorizarea somnului și contribuția IT-iștilor din România

O componentă majoră a actualizării este regândirea indicatorilor de somn. Noul instrument promite o precizie sporită în identificarea fazelor de tranziție și a reprizelor de somn din timpul zilei, oferind mesaje personalizate despre recuperare și sănătatea cardiovasculară.

Dezvoltarea acestui ecosistem a implicat o participare semnificativă a centrului de inginerie Google România. Echipa locală a contribuit la definirea infrastructurii AI, designul interfeței și dezvoltarea algoritmilor pentru monitorizarea stresului, a activității fizice, a funcției EKG și a nivelului de oxigen din sânge (SpO2).

Fitbit Air: Un nou concept hardware minimalist

În paralel cu lansarea software, Google introduce Fitbit Air, un device de monitorizare minimalist, fără ecran, cu o greutate de doar 12 grame. Acesta este echipat cu senzori de înaltă fidelitate pentru monitorizarea pulsului, a SpO2 și a etapelor somnului, având o autonomie a bateriei de până la șapte zile.

Deși software-ul acestuia a fost dezvoltat inclusiv de echipa din România, dispozitivul este lansat inițial doar în Statele Unite și doar pe câteva piețe din Europa, fără a fi disponibil momentan pe piața locală.

Implementarea noii aplicații Google Health și a funcției de antrenor AI se va desfășura progresiv, urmând să fie finalizată pentru toți utilizatorii până la data de 26 mai 2026.

