Noua funcție, denumită „răsfoire automată”, îi permite asistentului Gemini să acceseze site-uri, să dea click-uri și să finalizeze sarcini complexe în numele utilizatorului.

Ce poate face noul asistent

Potrivit reprezentanților Google, Charmaine D’Silva (director de produs) și Parisa Tabriz (vicepreședinte Chrome), AI-ul poate prelua o gamă largă de activități administrative și logistice:

Planificarea călătoriilor: Deschide simultan site-urile companiilor aeriene și hoteliere pentru a compara prețurile și a găsi cele mai bune oferte.

Deschide simultan site-urile companiilor aeriene și hoteliere pentru a compara prețurile și a găsi cele mai bune oferte. Birocrație și organizare: Completează formulare online, gestionează documente fiscale, programează întâlniri, verifică plata facturilor sau reînnoiește abonamente și permise.

Completează formulare online, gestionează documente fiscale, programează întâlniri, verifică plata facturilor sau reînnoiește abonamente și permise. Personalizare profundă: Prin funcția „Personal Intelligence”, Gemini accesează date din Gmail, Google Foto, Calendar și YouTube. Astfel, poate corela logistica unei excursii cu orarul școlar al copiilor sau cu alte angajamente existente.

Parisa Tabriz, vicepreședinte Chrome, a declarat într-o postare pe blog că testerii au folosit deja funcția pentru o varietate de activități.

Printre acestea, programarea întâlnirilor, completarea formularelor online, colectarea documentelor fiscale, solicitarea de oferte de la instalatori sau electricieni, verificarea facturilor, completarea rapoartelor de cheltuieli, administrarea abonamentelor și accelerarea reînnoirii permiselor de conducere — toate acestea ducând la economii considerabile de timp.

Disponibilitate și funcții extra

Acces: Serviciul este disponibil momentan în SUA, pentru abonații pachetelor AI Pro și AI Ultra.

Serviciul este disponibil momentan în SUA, pentru abonații pachetelor AI Pro și AI Ultra. Securitate: AI-ul folosește Google Password Manager pentru a se autentifica pe site-uri. Google subliniază că deciziile finale (precum „Plasează comanda” sau efectuarea unei plăți) necesită întotdeauna aprobarea umană, AI-ul neavând permisiunea de a cheltui bani singur.

AI-ul folosește Google Password Manager pentru a se autentifica pe site-uri. Google subliniază că deciziile finale (precum „Plasează comanda” sau efectuarea unei plăți) necesită aprobarea umană, AI-ul neavând permisiunea de a cheltui bani singur. Grafică: Odată cu acest update, Google integrează în Chrome și „Nano Banana”, instrumentul său de generare a imaginilor.

Această lansare face parte din strategia companiei-mamă Alphabet Inc. de a integra inteligența artificială în toate produsele sale, punând accent totodată pe securitate pentru a proteja utilizatorii de fraude sau atacuri cibernetice.

