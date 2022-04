Căutările pe Google Maps arată acum imagini de înaltă rezoluție, cu baze militare, rampe de lansare a rachetelor balistice intercontinentale, facilități navale și posturi cheie de comandă din toată Rusia.

„Toată lumea poate vedea (n.red. – infrastructura militară rusă) cu o rezoluție de aproximativ 0,5 metri pe pixel”, au transmis forțele armate ucrainene pe Twitter, scrie The Moscow Times.

Imaginile disponibile pe Google Maps includ portavionul Amiral Kuznetsov, un magazin de arme nucleare lângă Murmansk, submarine în peninsula Kamchatka și o bază aeriană militară în orașul Kursk, la doar 150 de kilometri de granița ruso-ucraineană.

Victor Kovalenko, veteran al armatei ucrainene, a prezentat pe contul său de Twitter mai multe astfel de imagini care acum pot fi văzute pe Google Maps. Una dintre fotografii arată portavionul Amiralul Kuznețov singurul portavion al Marinei Ruse, aflat de circa patru ani în portul Murmansk pentru reparaţii capitale.

[2] The service #GoogleMaps opened public access to satellite imagery in HQ of all Russian #military facilities. On this photo you can see „Admiral Kuznetsov”, an aircraft carrier flagship currently undergoing refit. #OSINT pic.twitter.com/YhStQU9Iol