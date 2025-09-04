Reacția Google

Juriul a concluzionat că Google a continuat să colecteze date private ale utilizatorilor chiar și după ce aceștia dezactivaseră această opțiune. Cazul provine dintr-o acțiune colectivă intentată în iulie 2020.

Decizia afectează aproximativ 98 de milioane de utilizatori care dezactivaseră parametrul „Activitate pe web și în aplicații”și un alt subparametru de urmărire. Aceștia refuzaseră colectarea datelor rezultate din utilizarea serviciilor Google precum Chrome, Maps și News.

José Castaneda, purtătorul de cuvânt al Google, a declarat pentru AFP: „Această decizie ignoră modul de funcționare a produselor noastre și vom face apel. Instrumentele noastre de confidențialitate permit utilizatorilor să controleze datele lor, iar atunci când dezactivează personalizarea, noi respectăm alegerea lor.”

Google susține că datele colectate după dezactivarea parametrului de urmărire nu permit identificarea utilizatorilor. Compania se află de mult timp sub presiune pentru a găsi un echilibru între publicitatea profitabilă și protejarea vieții private a utilizatorilor.

Alte sancțiuni pentru Google

În Franța, Google a primit o amendă record de 325 de milioane de euro pentru încălcări legate de cookie-uri și publicitate. Autoritatea franceză de control al respectării vieții private (CNIL) a sancționat compania pentru afișarea de reclame în e-mailurile utilizatorilor Gmail fără consimțământul acestora și pentru lipsa de informații privind utilizarea cookie-urilor.

Aceasta este a treia sancțiune aplicată de CNIL companiei Google în ceea ce privește cookie-urile, după amenzile de 100 de milioane de euro în 2020 și 150 de milioane de euro în 2021.

Decizia din San Francisco vine la o zi după ce un judecător federal din Washington a respins cererea guvernului american de a obliga Google să vândă browserul Chrome într-un proces antitrust.

Google se confruntă cu presiuni crescânde la nivel global în ceea ce privește practicile sale de colectare a datelor și dominanța pe piața tehnologică. Compania încearcă să înlocuiască cookie-urile cu mecanisme mai puțin intruzive, dar la fel de eficiente pentru direcționarea reclamelor.

În ciuda acestor eforturi, criticii susțin că Google continuă să încalce drepturile de confidențialitate ale utilizatorilor. Avocații reclamanților au declarat în timpul procesului: „Promisiunile și garanțiile Google în materie de confidențialitate sunt minciuni sfruntate.”

