Noua colaborare subliniază prezența constantă a brandului în cadrul competițiilor FIFA și marchează un nou moment important în strategia Gorenje de a fi aproape de evenimentele care aduc oamenii împreună. Pentru mulți fani, Campionatul Mondial e fotbal, dar și seri petrecute cu familia, întâlniri cu prietenii, mese pregătite acasă și emoții trăite intens la fiecare fază importantă.

Un Campionat Mondial istoric

FIFA World Cup 2026™ va reuni cele mai bune echipe naționale din lume, de pe toate continentele, fiind cea mai prestigioasă competiție din fotbalul internațional. Turneul se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, și va marca prima ediție a Campionatului Mondial găzduită de trei țări.

Ediția din 2026 va avea și un format extins, gândit pentru a aduce competiția mai aproape de un public global și mai numeros. Într-un astfel de context, parteneriatul cu FIFA World Cup 2026™ oferă Gorenje oportunitatea de a-și consolida vizibilitatea pe piețele internaționale și de a se conecta cu milioane de fani din întreaga lume.

Prin revenirea în ecosistemul FIFA, Gorenje își reafirmă angajamentul pe termen lung față de sportul global și față de evenimentele care celebrează competiția, performanța și unitatea între culturi. Este o asociere firească pentru un brand care se poziționează alături de valorile sportului de performanță: excelență, ambiție și progres continuu.

Soluții pentru confortul de acasă, în serile de meci

Gorenje este dedicat simplificării vieții de zi cu zi, iar în cadrul acestui parteneriat atenția brandului rămâne asupra categoriei aparatelor de răcire. Prin această direcție, Gorenje aduce expertiza avansată în refrigerare și răcire mai aproape de fani și de felul în care aceștia trăiesc marile competiții sportive acasă.

În timpul unui turneu precum FIFA World Cup 2026™, confortul de acasă devine și mai important: băuturile trebuie să fie reci, alimentele proaspete, iar atmosfera plăcută, mai ales în serile de vară. Aparatele de răcire Gorenje sunt concepute tocmai pentru a susține aceste momente, combinând performanța cu inovația și eficiența.

Frigiderele Gorenje sunt optimizate pentru eficiență energetică, ajutând gospodăriile să reducă nivelul de consum, menținând în același timp condiții optime pentru păstrarea alimentelor. Aparatele de aer condiționat sunt echipate cu Electricity Usage Monitor, o funcție care permite utilizatorilor să urmărească nivelul consumului de energie și să gestioneze mai bine costurile.

Pentru momentele în care casa devine locul de întâlnire al prietenilor, aparatul de gheață poate produce până la 12 kg de gheață pe zi, asigurând o rezervă constantă pentru băuturile servite în timpul meciurilor și al serilor petrecute împreună.

Fie că este vorba despre păstrarea băuturilor perfect răcite în serile de meci sau despre menținerea prospețimii alimentelor pentru familie și prieteni, aparatele Gorenje sunt concepute pentru gospodăriile moderne. Acestea oferă performanță fiabilă și soluții inovatoare care asigură confortul de zi cu zi, chiar și în timpul celor mai intense momente fotbalistice.

„Reînnoirea parteneriatului cu turneul FIFA reprezintă un moment important pentru Gorenje. Fotbalul este un limbaj global care aduce oamenii împreună, iar acest parteneriat ne permite să arătăm modul în care tehnologiile noastre de răcire susțin confortul, eficiența și viața de zi cu zi în gospodăriile din întreaga lume”, a declarat Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Oferte și activări pentru fani

Parteneriatul va include și activități promoționale adaptate fiecărei piețe. Acestea vor conecta entuziasmul pentru fotbal cu portofoliul Gorenje de aparate de răcire și vor aduce în prim-plan produse concepute pentru confortul locuinței în perioada marilor competiții sportive.

Fanii vor avea acces la oferte exclusive și activări de campanie gândite pentru a îmbunătăți experiența de acasă în perioada FIFA World Cup 2026™. Astfel, serile de meci, întâlnirile cu prietenii și celebrările alături de familie pot deveni mai simple, mai confortabile și mai plăcute.

Un brand prezent în marile competiții sportive

Gorenje are o tradiție îndelungată în susținerea marilor evenimente sportive internaționale și a echipelor de top. Implicarea sa continuă în competițiile FIFA și în ecosistemul FIFA World Cup 2026™ vine după colaborări importante cu UEFA EURO 2024™, EHF EURO și EHF Champions League.

Pe lângă parteneriatele globale din fotbal, Gorenje își consolidează povestea de brand și prin intermediul unui ambasador sportiv cunoscut la nivel internațional: legenda fotbalului Luka Modrić. Prin această asociere, brandul își întărește legătura cu valorile sportului și cu ideea de echilibru și performanță.

Prin toate aceste parteneriate, Gorenje își consolidează constant prezența globală de brand, păstrându-și fidelitatea pentru valorile sale fundamentale: inovație, calitate, sustenabilitate și dorința continuă de îmbunătățire.

Foto: Gorenje

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