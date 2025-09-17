În luna iulie, când dificultățile abordării administrației Trump în materie de comerț internațional și securitate păreau să atingă apogeul imprevizibilității, John Mecklin, redactorul-șef al revistei „Bulletin of the Atomic Scientists” a publicat un interviu cu Allison, pe care Libertatea l-a tradus integral.

John Mecklin

Allison este specializat în domeniul armelor nucleare, Rusia, China și în tematica procesului decizional. El a fost „decanul fondator” al Școlii de Guvernare John F. Kennedy de la Harvard și, până în 2017, a ocupat funcția de director al Centrului Belfer pentru Știință și Afaceri Internaționale, care este clasat pe locul „1 în topul think tank-urilor afiliate universităților” din lume. Interviul a fost preluat de Russia Matters, un proiect lansat în anul 2025 de către acest think tank, cu obiectivul de a îmbunătăți înțelegerea Rusiei și a relațiilor dintre SUA și Rusia în rândul factorilor de decizie americani și al publicului interesat.

Allison a fost consilier în cadrul Departamentului Apărării, Departamentului de Stat și CIA. Cartea sa, intitulată „Destined for War: Can America and China Escape Thucydidess Trap?” (Capcana lui Tucitide: Mai pot evita America și China războoiul?), a contribuit la formarea opiniei publice cu privire la confruntarea dintre cele două puteri globale.

Politologul american Graham Allison. Foto: Profimedia

Semnificația cifrelor 80, 80 și 9

– John Mecklin: Voi începe cu o întrebare generală, apoi vom intra în detalii. Este doar o presupunere a mea, din perspectiva unui observator extern, că majoritatea oamenilor ar considera că Donald Trump, în acest mandat, a schimbat într-adevăr ordinea mondială – felul în care marile puteri interacționează între ele – în moduri destul de semnificative. Dar dumneavoastră cum vedeți lucrurile? Adică, aceasta este opinia populară, dar poate că dumneavoastră nu sunteți de acord.

– Graham T. Allison: Aș spune că în mare parte „da”, dar cu o rezervă. Problema stării ordinii de securitate internațională și a viitorului acesteia era una foarte preocupantă înainte de Trump – iar Trump a completat tabloul. Dar trebuie să începem cu o imagine de ansamblu. Pentru a ilustra acest lucru, luați în considerare 80, 80 și 9. Dacă puteți identifica întrebările la care fiecare dintre aceste numere este răspunsul, veți avea o imagine de ansamblu asupra ordinii de securitate internațională pe parcursul întregii vieți a aproape tuturor americanilor de astăzi.

Vom sărbători primii 80 de ani în septembrie. Aniversarea capitulării Japoniei pe 2 septembrie va marca cea mai lungă perioadă de pace din istoria modernă, cea mai lungă perioadă fără războaie între marile puteri. Acest lucru nu este natural. Când vă gândiți la asta din punct de vedere istoric, este de necrezut. Este fără precedent. Nu este un fapt natural. În schimb, este o realizare remarcabilă în construirea unei ordini internaționale după Al Doilea Război Mondial, care a fost concepută pentru a preveni al Treilea Război Mondial. Arhitecții – pe care îi venerăm acum ca „înțelepți” – au înțeles că, dacă istoria ar continua în cursul său natural, generația următoare ar vedea un al treilea război mondial, așa cum au văzut al doilea după primul. Iar un al treilea război mondial cu arme nucleare ar putea fi într-adevăr ultimul.

Așadar, pentru a preveni acest lucru, ei au hotărât să construiască o nouă ordine internațională. Această ordine este fragilă. Ea necesită o consolidare constantă. Iar aceasta era deja supusă unei presiuni mari înainte de sosirea președintelui Trump. Metaforic vorbind, le sugerez studenților să se gândească la un baraj care reține o serie de evenimente naturale care s-ar fi produs în caz contrar. Într-adevăr, dacă criza rachetelor cubaneze s-ar fi încheiat cu al Treilea Război Mondial, supraviețuitorii ar fi spus probabil: „Ei bine, asta se întâmplă la fiecare generație sau două”.

A doua perioadă de 80 de ani este foarte mult în sfera voastră de competență. Dacă ați fi spus cuiva în 1945 că vom avea 80 de ani fără o altă utilizare a armelor nucleare în război, oamenii ar fi spus că sunteți nebuni. Este imposibil. Aceasta este arma absolută. Cum ar putea națiunile să nu o folosească pentru a-și promova interesele? După cum știți foarte bine, nu este un fapt natural. S-a întâmplat de mai multe ori, au fost câteva situații critice.

Unii sugerează acum că orice utilizare a armelor nucleare în război este „de neconceput” – deoarece există un „tabu nuclear”. Dar gândiți-vă: un tabu este doar o convenție. Deci, această realizare nu trebuie considerată ca fiind de la sine înțeleasă. Dacă Putin ar fi lansat un atac nuclear împotriva Ucrainei în toamna anului 2022 – ceea ce lua în considerare serios -, nu am fi sărbătorit acest 80.

Al treilea număr – 9 – se află din nou în spațiul vostru și este probabil cel mai remarcabil dintre toate. Cum se pot să existe doar nouă state cu arme nucleare, când există 90 de state care ar putea avea arme nucleare dacă ar dori? Deci, dacă Coreea de Nord poate avea arme nucleare, cine nu poate? Și cât de nefirească este încrederea mea în supraviețuirea și securitatea mea doar pentru că mi-ați spus că vă extindeți umbrela nucleară sau că îmi acordați angajamentul prevăzut la articolul 5 din Tratatul NATO?

Când, în 1963, președintele Kennedy a prevăzut o lume cu 25 sau 30 de state cu arme nucleare în anii 70, aceasta era opinia generală a strategilor în securitate națională. Statele ar fi achiziționat arme nucleare atunci când ar fi avut capacitatea de a face acest lucru.

Dar asta a dus la o inițiativă importantă care, în cele din urmă, a devenit regimul de neproliferare. Din nou, acest regim nu este un fapt împlinit. Este o instituție fragilă care trebuie menținută constant. Iar după amenințările coercitive de succes ale lui Putin în războiul său din Ucraina, acest regim era deja supus unei presiuni mari – totul înainte de sosirea lui Trump.

În ceea ce a fost numit Statele Unite ale Amneziei, majoritatea oamenilor au uitat pur și simplu că au existat războaie între marile puteri. Când le spun studenților mei acum că trebuie să fie recunoscători pentru faptul că nu a existat un război între marile puteri, unii își imaginează că acest lucru echivalează cu a fi recunoscători că un meteorit nu a lovit Pământul. Este ceva complet ieșit din mintea lor. Dacă vorbești cu oamenii despre posibilitatea unui război nuclear, după cum știi foarte bine, majoritatea oamenilor de astăzi gândesc: „John, asta s-a terminat. Asta a fost istorie”.

– Mecklin: De asta s-a ocupat bunicul meu.

– Allison: Exact. Așa cum îmi spunea tatăl meu: „Vorbești despre asta de când mă știu și, știi, Războiul Rece s-a terminat. Așa că mergi mai departe; gândește-te la altceva”.

Dar gândește-te: cât de nenatural este faptul că statele au fost dispuse să renunțe la propriile arsenale nucleare, mai ales după ce au văzut ce s-a întâmplat cu Ucraina, iar acum cu Iranul. Asta înseamnă că toate aceste elemente ale ordinii postbelice erau supuse unei presiuni extreme – înainte de apariția marelui perturbator.

„O alianță nu este doar o serie de tranzacții, de acorduri punctuale”

– Mecklin: Ce a făcut Trump în cele trei domenii despre care tocmai ați vorbit?

– Allison: Într-un joc de asociere de cuvinte, dacă îi spui președintelui Trump „aliat”, el răspunde: „ne jefuiește, profită de noi, ne exploatează, se folosește de noi”. Așadar, conceptul de aliați, care era o parte fundamentală a acestei ordini internaționale – NATO, Japonia, Coreea de Sud, Australia și alte relații – nu este central în gândirea sa. În loc să îl considere o mare realizare care ne-a permis tuturor să trăim într-o lume fără războaie între marile puteri, el îl vede prin prisma faptului că alții profită de noi.

O alianță nu este doar o serie de tranzacții, de acorduri punctuale. Ea constă în relații și instituții, niciuna dintre acestea neocupând un loc important în prioritățile marelui perturbator. Așadar, aș spune că subminarea alianțelor a fost spectaculoasă – din punctul de vedere al rivalului chinez.

Luați în considerare Canada. Dacă îl întrebați pe [prim-ministrul Mark] Carney – care a fost o persoană extrem de proamericană toată viața – despre SUA lui Trump, el le vede acum ca pe o amenințare. Cum se poate asta? Pariul meu este că, dacă vom continua pe această cale, o serie de aliați vor analiza situația și vor spune: „Ei bine, dacă trebuie să mă ocup de propria mea securitate, știu cum pot face asta”. Vă puteți imagina Canada cu arme nucleare? Pare o nebunie, dar trăim într-o lume destul de ciudată.

– Mecklin: Au reactoare nucleare și centrale nucleare.

– Allison: Într-adevăr, aceasta este o tehnologie veche de 80 de ani. Au fost multe țări care au avut programe serioase de arme nucleare în trecut. De aceea, campania care le-a convins să-și oprească programele și să construiască un regim de neproliferare în care există doar nouă state cu arme nucleare este atât de uimitoare.

După aliați, pe locul al doilea vine stabilitatea. Fundamentul acestui sistem de securitate internațională care ne-a oferit opt decenii fără război global a fost o putere de lider stabilă, previzibilă și de încredere.

Așadar, când liderul acelei țări devine principalul perturbator și o sursă constantă de instabilitate și imprevizibilitate, este îngrijorător. Amintiți-vă comentariul lui Trump când s-a urcat în avionul spre summitul NATO. Referindu-se la angajamentul de apărare reciprocă al NATO, el a spus: „Depinde de definiția ta. Există numeroase definiții ale articolului 5. Știi asta, nu-i așa?”.

Reuniunea s-a încheiat cu mai mult succes decât se aștepta cineva, membrii NATO promovând un angajament verbal kabuki de a aloca 5% din cheltuielile pentru apărare până în 2035 – când știu că toți vor fi plecați. Nimeni nu a spus vreodată că secretarul NATO, Mark Rutte, nu înțelege arta spectacolului. Dar președintele Trump a venit târziu, a plecat devreme și a arătat puțin interes pentru viziunea omologilor săi asupra provocărilor cu care se confruntă. Așadar, imaginați-vă ce gândesc acum cancelarul german, președintele francez sau prim-ministrul italian despre SUA, rolul său în NATO și propriul lor viitor.

Al treilea aspect este cel al regulilor și normelor. Ordinea internațională de securitate a dezvoltat un set de reguli, unele scrise, altele tacite. Dar, după cum a explicat Trump despre sine însuși, îi place să încalce regulile. De fapt, el vede regulile și normele ca pe niște invitații la încălcare – dacă prin încălcarea regulilor poate scandaliza publicul său. În cartea sa, The Art of the Deal, el explică cum, dacă prin încălcarea unei reguli sau norme, poate scandaliza publicul-țintă, acesta se va simți mai incomod și, astfel, va fi mai dispus să-i ofere o înțelegere mai bună decât ar putea obține în alte condiții.

Dar, din nou, dacă sunteți de școală veche, ca mine, regulile – explicite și tacite – sunt elementele unei vieți ordonate și previzibile. Politicianul și filosoful britanic Edmund Burke le-a numit „prăjitura obiceiurilor”. În cei 80 de ani de pace, ele au fost cruciale pentru a reflecta asupra a ceea ce fac și nu fac statele în ordinea securității internaționale.

În concluzie, cred că este esențial să recunoaștem cât de extraordinară a fost această ordine postbelică; să apreciem câtă presiune a fost exercitată asupra ei înainte de sosirea lui Trump și să vedem acum cum este zguduită din temelii de un mare perturbator.

Scuzați-mă dacă adaug încă un punct care complică și mai mult imaginea. Este un „pe de altă parte”. Sau, pentru a-l cita pe unul dintre eroii mei, marele secretar de stat de după Al Doilea Război Mondial, George Marshall – după ce își încheia prezentarea concluziilor sale cu privire la o problemă complexă, se întorcea către personalul său și spunea: „Încă un lucru. Spuneți-mi cum aș putea greși”.

Deci, pe de altă parte, în ciuda faptului că sunt de școală veche și tradiționalist în ceea ce privește ordinea internațională de securitate, cred că este imposibil să negăm că Trump pur și simplu nu joacă după aceleași reguli cu care ne-am obișnuit. El a răsturnat întreaga tablă de șah. Și dacă nu s-ar ști nimic altceva despre el, s-ar spune că acest lucru va duce cu siguranță la un eșec total.

Dar dacă recunoaștem că a făcut deja atât de multe lucruri extraordinare pe care le-am fi considerat imposibile, inclusiv cea mai mare revenire politică din istoria Americii, este posibil să reușească în moduri pe care nu ni le-am putea imagina. Deoarece sunt, în fond, o persoană optimistă, am cel puțin un vis despre cum ar putea el să îmbunătățească ordinea internațională de securitate în relația cu China.

Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic (NAC) la summitul NATO de la Haga. Foto: Hepta

„Cea mai bună șansă a lui Trump de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace este să încheie o pace mare cu China”

– Mecklin: De fapt, tocmai ai sărit la ultima întrebare pe care voiam să ți-o pun, așa că hai să trecem la ea acum. Dacă ai fi consilierul președintelui Trump, care a făcut toate aceste lucruri perturbatoare, dar vrea să câștige Premiul Nobel pentru Pace, este destul de clar. Având în vedere ceea ce a făcut deja, ce i-ai sfătui să facă?

– Allison: Cred că cea mai bună șansă a lui de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace este să încheie o pace mare cu China, o mare pace asiatică. Cred că partea europeană a acestui lucru este prea complicată, din cauza perspectivei rusești. Și cine știe ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu?

Dar în Asia, provocarea definitorie de astăzi și, din câte se poate prevedea, în viitor este ascensiunea Chinei și impactul pe care aceasta îl are asupra SUA și asupra ordinii de securitate internaționale, de care SUA au fost arhitectul și principalul gardian. Și, așa cum am discutat înainte și am scris, relația dintre China și SUA este o rivalitate clasică, în stilul lui Tucidide. China este o putere în ascensiune fulminantă; SUA este o putere colosală. Așa cum a explicat Thucydides, în celebra sa lucrare, atunci când o putere în ascensiune rapidă amenință serios să înlocuiască o putere dominantă majoră, rezultatul este de obicei războiul, chiar și un război care distruge substanțial ambele părți.

Dacă ar fi întrebat despre ceea ce se întâmplă în relațiile dintre SUA și China, bănuiesc că Thucydides ar spune că cele două părți urmează scenariul, aproape ca și cum ar concura pentru a arăta cine poate exemplifica mai bine rolul puterii în ascensiune sau al puterii dominante. Privind ultimele două decenii, el ar spune că stă pe marginea scaunului, anticipând cea mai mare coliziune din toate timpurile.

Așadar, Trump a moștenit de la Biden și de la propriile sale eșecuri și începuturi din primul său mandat, precum și de la Obama înaintea lui, o relație care se afla pe o traiectorie normală, în sensul lui Tucidide, care, lăsată să urmeze cursul natural, ar fi dus în cele din urmă la un conflict catastrofal.

Henry Kissinger, în ultimii doi ani din viața sa, înainte de a muri în 2023, și cu mine vorbeam la telefon sau pe Zoom în fiecare lună. Printre subiectele pe care le discutam mereu se număra relația cu China. Și, în mod repetat, el încheia acea parte a conversației spunând: „Graham, aud din ce în ce mai tare ecourile anului 1914”. Atunci, ascensiunea rapidă a Germaniei și teama pe care a provocat-o în Marea Britanie au creat condițiile în care un eveniment altfel nesemnificativ, precum asasinarea unui arhiduce în Sarajevo, a devenit scânteia care a aprins un foc care, în cinci săptămâni, a dus toate națiunile Europei la război – un război care a devenit atât de distructiv încât istoricii au trebuit să creeze o nouă categorie: Primul Război Mondial.

Aceasta era situația pe care Trump a moștenit-o. El a venit la putere cu câteva idei mărețe. În primul rând, că este un om mare; că îi respectă pe alți oameni mari, printre care se numără și Xi din China; și că oamenii mari pot face lucruri pe care muritorii de rând, ca noi ceilalți, abia le pot imagina. În al doilea rând, el este un mare negociator. În al treilea rând, el vrea să fie văzut și cunoscut în istorie ca un mare pacificator – cu un Premiu Nobel pentru Pace și poate chiar un loc pe Muntele Rushmore. Și, în sfârșit, el înțelege că războiul nuclear este rău – foarte rău – mai bine decât orice alt lider politic de pe scena actuală.

El simte în adâncul sufletului său ceea ce oameni ca tine și ca mine ne amintim ca fiind „sabia lui Damocles” care atârna deasupra statelor în anii 1960, 1970 și 1980 și pe care majoritatea liderilor politici de astăzi au uitat-o sau nu au cunoscut-o niciodată. În primul său mandat, el a explicat mai multor persoane care lucrau pentru el – inclusiv ofițeri militari care crescuseră lucrând cu arme nucleare – că armele nucleare erau mult mai periculoase decât recunoștea cineva. Unchiul său, care era profesor la MIT, i-a explicat acest lucru când era tânăr, iar el vorbește cu pasiune despre ceea ce a învățat.

– Mecklin: Bine.

– Allison: Dacă pornești de la premisa că războiul nuclear este rău, foarte rău; un război nuclear nu poate fi câștigat. Și, în al doilea rând, vreau să fiu un mare pacificator. Și, în al treilea rând, unde pot face asta? Ei bine, cu Xi Jinping și Asia. Așadar, ai putea avea o versiune a unui acord între SUA și China?

Dacă îl întrebi pe Biden despre China, el spune concurent, concurent strategic. Dacă întrebi majoritatea oamenilor astăzi, ei spun adversar sau dușman. Dar cred că ți-l poți imagina pe Trump spunând: „Nu: cuvântul potrivit este partener”. Așa cum a spus în repetate rânduri: „SUA și China, lucrând împreună, pot rezolva aproape orice problemă”. Așadar, ți-ai putea imagina un summit Xi-Trump în care ei creează un cadru pentru ceva numit parteneriat – poate chiar un parteneriat pentru pace. Dacă las deoparte ceea ce nu-mi place la ceea ce face el pe alte fronturi și îmi întind imaginația, cred că aș putea.

Președintele DONALD TRUMP, prim-ministrul japonez SHINZO ABE și președintele Chinei XI JINPING la summitul G20 Japonia din 2019. Foto: Hepta

„Pentru China, ordinea este obiectivul principal, iar haosul este coșmarul principal”

– Mecklin: Cred că am dreptate când spun că tocmai v-ați întors din China. Nu știu pe cine ați vizitat, dar sunt curios. Care este părerea chinezilor despre Trump, cel care tulbură ordinea lucrurilor? Nu am idee ce ar gândi liderii din China despre acest lucru.

– Allison: Nu am vorbit cu Liderul Suprem, așa că nu sunt sigur care este punctul lui de vedere. Dar am avut ocazia să discut cu unele dintre persoanele care vorbesc cu el. Și îl studiez pe el și pe oamenii din jurul lui. Ascultând ce spun, cred că sunt la fel de derutați ca noi toți de imprevizibilitatea acestui om.

Întrucât, în cultura lor, ordinea este obiectivul principal, iar haosul este coșmarul principal, imprevizibilitatea și perturbarea sunt lucruri negative. Incertitudinea îi face să se simtă inconfortabil. Pe de altă parte, au observat că Trump nu pare a fi un susținător al unei politici dure față de China, având în vedere toate lucrurile pe care le spune despre China și despre Xi Jinping. Cred că ei consideră că este sincer când spune că îl respectă pe Xi și China.

Și au un anumit respect și înțelegere pentru el. Pe frontul comercial, ei consideră că războiul comercial pe care îl poartă împotriva tuturor este o nebunie. La fel consideră și majoritatea celorlalți observatori informați. Pe măsură ce impactul tarifelor extreme de 145% a început să se facă simțit în SUA, Trump a dat rapid înapoi. Așteptând cu interes summitul dintre Trump și Xi, anticipez reduceri suplimentare.

Când administrația sa a început să înăsprească controlul exporturilor, a constatat că chinezii erau bine pregătiți pentru această luptă, aveau o poziție puternică și au răspuns în mod similar, ridicând miza la un nivel superior. Când echipa lui Trump a descoperit că depindem de ei pentru mai multe lucruri decât depind ei de noi, sau pentru lucruri de care avem nevoie și care sunt esențiale pentru funcționarea noastră, ei au răspuns prin întreruperea furnizării magneților fabricați din pământuri rare prelucrate. Din nou, Trump a cedat, iar noi am ajuns la impasul actual.

Așadar, acest lucru seamănă puțin cu ceea ce oamenii din comunitatea strategică cunosc sub numele de descurajare reciprocă într-un cadru pentru comerț și produse critice care sunt esențiale pentru cele două economii. Ne putem imagina că, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom vedea ceva similar cu primul mandat al lui Trump – acordul comercial faza unu – care ar fi faza doi și care ar avea, în esență, un cadru suficient de bun pentru ambele părți? Cred că acolo ne îndreptăm, dacă chinezii ar dori să încheie acest acord, ceea ce cred că vor face.

Și apoi ce altceva? Cred că ar putea urma o oarecare normalizare a relațiilor. Evident, pentru chinezi, Taiwanul este cea mai importantă preocupare geopolitică, și cred că ei îl consideră pe Trump drept cel mai acomodant președinte pe care l-au avut în această chestiune.

– Mecklin: Nu vreau să mă avânt prea mult în viitor, dar să presupunem că trecem prin cei patru ani ai administrației Trump, iar el a perturbat ordinea, dar nu a avut loc un război major între puteri, lumea nu s-a sfârșit. Schimbările pe care le-a adus ordinii mondiale sunt ele ceva ce ar putea fi inversate sau ușor inversate? Sau considerați că unele dintre ele sunt, într-un anumit sens, permanente?

– Allison: Este o întrebare bună. Cred că trebuie să fim cu toții moderați în ceea ce privește faptul că se întâmplă multe lucruri pe care nu le-am fi anticipat și că consecințele pe termen scurt ale ceea ce s-a întâmplat până acum nu sunt cele pe care le-am fi anticipat. Așadar, am putea fi surprinși din nou.

Pe de altă parte, echipa Biden a avut destule dificultăți în a se întoarce în Germania, Coreea de Sud sau Vietnam și a spune: „Putem fi un partener de încredere, iar Trump [în primul său mandat] a fost doar o anomalie”. Acum, cu al doilea mandat al lui Trump, cred că o mare parte din aceste daune vor fi probabil permanente, iar alte națiuni se vor gândi la modul în care își pot asigura cel mai bine propria securitate. Este asta neapărat un lucru rău? Nu. Ar putea acest lucru să ducă la o renovare sau reconstrucție a unei noi faze a ordinii internaționale? Ordinea de securitate internațională despre care am discutat mai devreme și care ne-a dat formula 80-80-9 nu a fost uniformă pe parcursul acelei perioade. Ea a evoluat, s-a adaptat și s-a ajustat în mod constant.

Așadar, dacă ne imaginăm un viitor post-Trump în care Europa a profitat de șocul provocat de Trump pentru a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, acesta ar putea fi un bloc solid al ordinii internaționale, care ar fi de fapt destul de pozitiv. De fapt, dacă ar exista un al treilea actor important, pe lângă SUA și China, care ar putea juca un rol mai important pe scena internațională, și acela ar fi Europa – având în vedere istoria și valorile sale, cred că ar putea fi constructiv.

Pe frontul asiatic, întrebarea pentru fiecare dintre părți este: ce se întâmplă cu alternativele? Iar alternativele nu sunt foarte atractive. Îmi pot imagina un scenariu în care una sau mai multe dintre părți decid să-și creeze propriul arsenal nuclear – să zicem Coreea de Sud. Și dacă ar face asta, bănuiesc că vom vedea alte două sau trei țări, precum Japonia și poate Vietnam, încercând să urmeze aceeași cale.

Asta ar putea duce la o configurație foarte diferită. Ar fi stabilă? În timpul încercării lor de a-și construi un arsenal nuclear, ar fi folosite armele nucleare?

În ceea ce privește ordinea comercială, este interesant faptul că chinezii și europenii cred că globalizarea comerțului nu va fi inversată de orice ar face administrația Trump. Așadar, vor continua să-și construiască propriile blocuri de ordine economică internațională. Și atunci v-ați putea imagina că următoarea administrație se va alătura din nou uneia dintre acestea, dar, din nou, care alte țări ar juca un rol de lider mai important? Așadar, răspunsul este: nu știu.

– Mecklin: Este o perioadă lungă. Mai avem încă trei ani cu actualul președinte, nu-i așa?

– Allison: Da, exact. Încercați să vă gândiți câte zile înseamnă asta; cred că suntem în a 110-a zi a celei de-a doua administrații Trump.

– Mecklin: Da, și s-au întâmplat atât de multe lucruri. Poate că ultima mea întrebare este puțin mai teoretică, dar avem un președinte care pare să se răzgândească și să-și schimbe abordarea față de lucruri aproape zilnic, nu-i așa? Și care minte la fel de natural cum respirăm noi. Nu îl critic. Descriu realitatea. El spune multe…

– Allison: El nu folosește limbajul așa cum îl folosim noi. El vorbește în hiperbole trumpiene, care sunt o combinație unică de fapte, ficțiune și fantezie.

– Mecklin: Mă interesează doar părerea ta despre… De exemplu, fostul președinte Richard Nixon a încercat să folosească strategia „Vreau să creadă că sunt nebun, că sunt capabil de orice”. Probabil că nu a funcționat prea bine. Dar asta este, cred, la un alt nivel. Crezi că acest lucru va avea un efect continuu asupra modului în care liderii mondiali abordează relațiile internaționale? Iată un tip care oscilează între minciuni, fantezii, adevăruri și alte lucruri. Într-o zi îmi place președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a doua zi o să țip la el în Biroul Oval. Apoi o să-mi placă din nou. Ce efect are asta asupra discursului internațional?

– Allison: Este o întrebare foarte bună. Le-am spus oamenilor că, dacă nu sunt confuzi, înseamnă că nu au urmărit cu atenție. Pentru oricare dintre noi, ca tine sau ca mine, care pornim de la normal – asta nu este normal. Este un caz cu adevărat anormal. Dacă persoana în cauză nu ar fi făcut deja niște lucruri destul de incredibile, am fi destul de încrezători în a prezice un eșec total. De exemplu, în lumea tarifelor, cred că viziunea lui asupra tarifelor este delirantă, iar chiar și Wall Street Journal o numește nebunească. El pare să creadă că tarifele sunt o baghetă magică pe care o poate flutura pentru a-i forța pe alții să se supună comenzii sale – și că acest lucru îi va convinge să ia măsuri care vor îmbogăți America și vor face economia noastră să funcționeze mai bine. Peste 99% dintre oamenii din lumea finanțelor, afacerilor și economiei consideră că acest lucru este o nebunie.

Președintele american Donald Trump (stânga) îl întâmpină pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, înainte de întâlnirea lor cu liderii europeni. Foto: Hepta

Și, interesant, când a declarat „Ziua Eliberării” cu tarife mărite pentru majoritatea țărilor din lume, la mai puțin de o săptămână după aceea, piețele obligațiunilor au început să se agite, iar el a făcut rapid o întoarcere de 180 de grade. Deci, nu este irațional sau incapabil să reacționeze la realitate când aceasta îl lovește. Când se lovește de ceva cu care nu poate face față, se retrage și se adaptează, dar încă păstrează această opinie. Și nu există nicio îndoială că poate domina știrile în orice zi dorește, impunând tarife arbitrare oricui, cu excepția cazului în care aceștia fac altceva decât ceea ce dorește el.

În această dimineață, ținta a fost Brazilia, iar cererea lui nu a vizat comerțul, ci modul în care aceștia tratează un fost președinte pe care el îl apreciază. Acest tip de intimidare poate funcționa cu țările mai slabe, dar cu China? Nu cred. Așa cum am văzut și bănuiesc că vom vedea și în viitorul apropiat, în relațiile cu China, el va fi mult mai prudent și mai chibzuit.

Poate funcționa acest lucru în general în relațiile cu alte țări și pot alte țări să se comporte astfel? Nu cred. Dacă tu sau eu am avea un grup de prieteni și unul dintre ei ar începe să se comporte astfel, dacă m-ai invita la cină cu un grup din care ar face parte și el, ți-aș spune: „John, nu cred că pot; sunt ocupat în seara aceea. Este prea obositor pentru mine”. Sau dacă fratele sau fiul sau fiica ta ar începe să se comporte astfel, ai fi îngrijorat și i-ai sfătui că acesta nu este un mod bun de a-ți face prieteni și de a influența oamenii sau de a te descurca în viață.

Cred că am descoperit că sunt mai conservator decât credeam, cu un „c” mic – pentru că îmi plac convențiile, instituțiile, normalitatea, previzibilitatea. Pe de altă parte, nu vreau să neg faptele. Faptul este că o persoană cu acest mod de operare a reușit cea mai mare revenire politică din istoria politică americană, aproape ca și cum ar fi înviat din morți pentru a ajunge la președinție. Și ce se va întâmpla acum în Orientul Mijlociu, după ce el și Bibi au răsturnat tabla de șah?

Răspunsul este că nu știu. Sunt nervos și îngrijorat, dar îmi imaginez că va ieși mai bine decât aș fi crezut.

Așadar, pentru oameni ca tine și ca mine, care provenim din mediul tradițional al politicii externe, care apreciem minunea a 80 de ani fără războaie între marile puteri, 80 de ani fără utilizarea armelor nucleare în război și doar nouă state cu arme nucleare, Trump ne derutează. Când vedem pe cineva care acţionează atât de contrar a ceea ce noi am ajuns să credem că e ordinea internaţională care ne-a dat aceste binecuvântări, suntem confuzi. Dar, deoarece mă consolează credința că Dumnezeu are grijă de bețivi, de copii mici și de SUA, mai cred că, poate, cumva, din haos va ieși ceva bun. Cel puțin asta sper eu.

