Grâul care reduce substanțele periculoase din alimente

Cercetătorii britanici au reușit să modifice ADN-ul grâului astfel încât să reducă cu peste 90% nivelul de acrilamidă, o substanță care apare atunci când alimentele sunt prăjite sau coapte la temperaturi ridicate. Potrivit The Telegraph, această substanță „are potențialul de a provoca cancer la oameni”.

Noul tip de grâu ar putea face ca produse precum pâinea prăjită, cartofii prăjiți sau biscuiții să fie mai sigure pentru consum.

Cum funcționează tehnologia

Studiul realizat de Rothamsted Research arată că oamenii de știință au eliminat două gene responsabile pentru producerea unui aminoacid care, la temperaturi de peste 120 de grade Celsius, se transformă în acrilamidă. Tehnologia folosită, cunoscută sub numele de CRISPR, permite modificări precise ale ADN-ului fără introducerea unor gene străine.

În testele de teren desfășurate timp de doi ani, nivelul substanței a scăzut cu până la 93%, fără a afecta producția de grâu. Prin metodele tradiționale, reducerea era mult mai mică și venea la pachet cu scăderi semnificative de producție.

Problema: regulile stricte ale Uniunii Europene

Deși acest grâu ar putea ajunge pe piață în Marea Britanie, situația este diferită în Uniunea Europeană. Reglementările actuale interzic comercializarea culturilor modificate genetic sau editate genetic în interiorul blocului comunitar.

Asta înseamnă că, chiar dacă produsul este considerat sigur și eficient, nu ar putea fi vândut în țările UE, iar subiectul a devenit unul sensibil în negocierile dintre Londra și Bruxelles.

Guvernul britanic discută cu oficialii europeni posibilitatea de a permite accesul acestor produse pe piața UE, însă diferențele de viziune sunt mari. Potrivit unor surse citate de The Telegraph, acest dosar este unul dintre punctele care încetinesc negocierile dintre cele două părți.

Critici dure: „Europa riscă să rămână în urmă”

Profesorul Nigel Halford, unul dintre cercetătorii implicați în proiect, a criticat poziția Uniunii Europene.

El a spus că tehnologia este „100% eficientă” și relativ simplu de aplicat, dar că Europa rămâne blocată într-o abordare „reacționară”.

„Nu ne putem permite să ratăm încă o revoluție în agricultură”, a avertizat acesta.

Acrilamida a fost descoperită în 2002 și apare în multe alimente gătite la temperaturi ridicate, inclusiv cartofi prăjiți, chipsuri, cafea sau pâine prăjită. Comisia Europeană analizează chiar introducerea unor limite maxime pentru această substanță, ceea ce ar putea duce la retragerea unor produse de pe piață.

România domină comerțul european cu grâu, deținând 28% din piața Uniunii Europene, și înregistrează în prezent cele mai ridicate prețuri la grâu din Europa.

