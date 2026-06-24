Cât costă benzina în București, miercuri, 24 iunie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț pentru benzina standard este afișat de Rompetrol, unde litrul costă 8,52 lei. Ieri, aceeași stație vindea litrul de benzină cu 8,58 de lei.

În rețelele MOL, OMV, Socar și Lukoil, benzina standard se vinde cu 8,58 lei pe litru, în timp ce la Petrom prețul ajunge la 8,68 lei pe litru. Ieri, Petrom vindea benzina cu 8,52 lei/l, diferența fiind de 16 bani pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, 23 iunie, prețurile au rămas, în general, stabile în marile rețele de distribuție, fără modificări semnificative la pompă.

Cât costă motorina în București, miercuri, 24 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț este practicat de Petrom, unde litrul costă 9,08 lei.

În stațiile MOL, Rompetrol, OMV, Socar și Lukoil, motorina standard se comercializează cu 9,14 lei pe litru.

Astfel, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț la motorină în București este de 6 bani pe litru.

Raportat pe orașe, cel mai mic preț pentru benzina standard în București este de 8,52 lei pe litru, iar cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,08 lei pe litru. În Cluj-Napoca, șoferii pot găsi benzină standard de la 8,49 lei pe litru și motorină de la 8,99 lei pe litru. În Timișoara, benzina standard pornește de la 8,52 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă de la 9,08 lei pe litru. Aceleași prețuri minime, de 8,52 lei pentru benzină și 9,08 lei pentru motorină, sunt afișate și în Iași, respectiv Constanța.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate luni de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 24 iunie 2026

Potrivit datelor publicate de platforma Peco Online, cel mai mic preț pentru benzina standard în București este de 8,52 lei/litru, iar cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,08 lei/litru. De asemenea, cel mai mic preț la GPL în Capitală este de 4,50 lei/litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,27 lei/litru și este disponibilă la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș. Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,32 lei/litru la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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