Parlamentul de la Atena urmează să voteze această lege controversată miercuri, 15 octombrie, în ciuda mitingurilor de protest anunțate la nivel național și a opoziției sindicatelor.

Foarte important, proiectul prevede că angajații pot lucra până la 13 ore pe zi, pentru cel mult 37 de zile pe an, cu un plafon mediu de 48 de ore pe săptămână și maximum 150 de ore suplimentare. Săptămâna standard de 40 de ore se va menține, iar orele suplimentare vor fi plătite cu un bonus de 40%. Trebuie însă spus că Grecia are o tradiție slabă a inspecțiilor de muncă. În realitate, mulți angajatori pot obliga angajații să accepte orele suplimentare, fără consecințe.

Deja Grecia a fost cuprinsă de o grevă generală, a doua din această lună, iar majoritatea transporturilor publice și a serviciilor publice au fost paralizate de protestele în masă.

De la preluarea puterii în 2019, guvernul de centru-dreapta din Grecia a transformat piața muncii într-una despre care susține că este printre cele mai „flexibile” din Europa. Din iulie 2024, angajații din industrie, retail, agricultură și anumite servicii pot fi chemați la muncă șase zile pe săptămână, primind un supliment de 40% pentru a șasea zi. Măsura răspunde deficitului de lucrători și scăderii populației, contrar tendinței europene de reducere a duratei săptămânii de lucru.

„Orele flexibile de muncă” vor însemna, de fapt, „abolirea zilei de opt ore, distrugerea oricărui concept de viață familială și socială și legalizarea supraexploatării”, susține sindicatul din sectorul public, ADEDY, într-un comunicat.

Economia Greciei și-a revenit după criza financiară începută în 2009 și urmată de trei programe de salvare care au durat până în 2018. Rata șomajului, care în timpul crizei a atins un nivel uriaș de 28%, a ajuns acum la de 8%. Media UE este de 5,9%.

Grecia este penultima în UE în privința puterii de cumpărare, aproape jumătate dintre gospodării neavând posibilitatea de a-și permite necesitățile de bază.

