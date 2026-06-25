Potrivit postărilor făcute în mediul online, în apele din Grecia ar fi ajuns foarte multe exemplera de pește-iepure, iar românii și nu numai se plâng că au fost mușcați de această specie.

Recent, Marius Niță, prezentator al Știrilor de la Antena Stars, a postat pe contul său personal de Facebook o fotografie în care se poate vedea rana făcută de mușcătura peștelui-iepure.

Vedeta a dezvăluit că tocmai s-a întors din Skiathos (Grecia), iar acolo unul dintre prietenii lui a fost mușcat de această specie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Pentru că au început să-mi scrie tot mai mulți alarmați, gata să renunțe la vacanțele în Grecia, zic să vă mai calmez nițel. Aveți în imagine buba provocată de un așa-zis pește-iepure, după o săptămână de la atac. În prima zi de vacanță s-a întâmplat, nefericitul pacient este unul dintre prieteni. Amândoi, în apa cristalină, admirând peștii care înotau printre noi, cred că dorade, nu mă pricep la carași din ăstia, și-l văd pe ăsta cum sare ca ars urlând că l-a mușcat ceva. Ieșim la mal, pielea luată, nițel sânge și niste perforații în forma dinților peștelui-iepure.

Deconectați fiind de tot ceea ce înseamnă știri, isterii, guvern sau orătaniile din mare, după vreo cinci zile ne-au ajuns la urechi și informații legate de peștele ăsta. Timp în care am mai văzut niște turiști care săreau în sus, țipând, în mare. N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde. Și, până la urmă, toți ne bucurăm când vine iepurașul… Pe mine m-a mușcat doar lenea, dar îmi revin, că ne revedem la Știrile Antena Stars”, a scris Marius Niță pe rețelele de socializare.

De unde a apărut „peștele-iepure”

Potrivit Centrului Elenic pentru Cercetări Marine (HCMR), peștele-iepure este o specie invazivă originară din regiunea Indo-Pacifică, care a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. Prima sa înregistrare oficială în apele Greciei a avut loc în anul 2005, adică în urmă cu 21 de ani. De atunci, specia s-a răspândit în aproape toate mările grecești, în special în sud, în jurul insulei Creta și în zona Atenei.

Contrar zvonurilor de pe rețelele de socializare, peștele-iepure nu vânează oameni. Este un prădător oportunist care se hrănește cu pești, cefalopode și nevertebrate marine.

Cele mai multe răni apar atunci când peștele este prins accidental de pescarii amatori și aceștia încearcă să-l scoată din cârlig sau să-l atingă fără protecție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE