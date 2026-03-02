Grecia trimite nave de război și avioane de luptă în Cipru

Două fregate și două avioane de vânătoare F-16 vor fi desfășurate imediat, a anunțat ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, luni, 2 martie 2026.

„În urma atacurilor neprovocate asupra teritoriului Ciprului, Grecia va contribui în toate modurile posibile la apărarea Republicii Cipru pentru a face față amenințărilor și acțiunilor ilegale care au loc pe teritoriul său” a declarat Dendias, potrivit sursei citate mai sus.

O dronă Shahed a lovit baza britanică de la Akrotiri

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, un vehicul aerian fără pilot de tip Shahed a lovit baza aeriană a Forțelor Aeriene Regale Britanice de la Akrotiri, aflată în sudul Ciprului, în noaptea de duminică spre luni. Alte atacuri cu drone au fost interceptate cu succes în timpul zilei.

Conform Politico, deși sursa atacurilor cu drone nu a fost confirmată, un comandant al Gărzilor Revoluționare Iraniene a amenințat cu intensificarea atacurilor cu rachete asupra Ciprului, invocând prezența militară crescândă a SUA pe insulă.

„Americanii și-au mutat majoritatea aeronavelor în Cipru. Vom lansa rachete asupra Ciprului cu o intensitate care îi va forța pe americani să părăsească insula”, a declarat generalul Sardar Jabbari pentru canalul iranian Khabar Fouri.

Grecia a anunțat măsuri suplimentare după atacul din Cipru

În urma atacului, Grecia a anunțat că va trimite fregata de tip Belharra Kimon, o altă fregată cu sistemul antidronă Kentauros și două avioane F-16 în Cipru.

Ministrul Dendias și generalul Dimitrios Choupis, șeful forțelor armate elene, vor ajunge marți în Cipru pentru coordonarea răspunsului militar.

Baza Akrotiri, situată pe o peninsulă din sudul Ciprului, lângă Limassol, este una dintre cele două baze menținute de britanici în fosta colonie de la obținerea independenței în 1960. Anterior, baza a fost utilizată pentru operațiuni militare în Irak, Siria și Yemen.

Aeroportul din Paphos a fost evacuat luni dimineață

Un alt incident de securitate a avut loc luni, când terminalul de pasageri al aeroportului din Paphos a fost evacuat temporar după detectarea unui obiect suspect pe radar. Autoritățile au cerut locuitorilor din satele din apropiere, precum Timi, Anarita și Mandria, să evite deplasările neesențiale. Paphos se află la aproximativ 56 km de baza Akrotiri.

De asemenea, presa cipriotă a raportat prezența fumului în apropierea celeilalte baze aeriene britanice de la Dhekelia, situată pe coasta de sud-est a insulei.

Ministerul de Externe al Marii Britanii a actualizat ghidul de călătorie pentru Cipru, avertizând cetățenii britanici asupra riscului crescut de tensiuni regionale, pe fondul conflictului condus de SUA împotriva Iranului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE