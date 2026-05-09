Clubul auto german ADAC atrage atenția asupra unei erori frecvente care poate avea consecințe costisitoare pentru sistemul de răcire și chiar pentru motor.

Lichidul de răcire, cunoscut de mulți șoferi și ca antigel, are un rol esențial în funcționarea corectă a mașinii. Acesta menține temperatura optimă a motorului, elimină căldura excesivă și contribuie la încălzirea habitaclului în sezonul rece. În plus, protejează împotriva coroziunii și lubrifiază pompa de apă.

Problema apare atunci când sunt amestecate tipuri incompatibile de lichid de răcire.

„Cele două nu trebuie amestecate între ele, deoarece altfel pot apărea floculații.”

Specialiștii spun că există două tipuri principale de antigel: variante cu silicat și variante fără silicat. Dacă sunt combinate greșit, în instalație se pot forma depuneri și particule care afectează întregul sistem de răcire.

„Acest lucru poate reduce protecția împotriva coroziunii, poate provoca aglomerări și poate afecta pompa de apă de răcire. În cel mai rău caz, există riscul unei avarii costisitoare a motorului”, avertizează TÜV Süd.

Șoferii pot observa problema încă din fazele incipiente, iar primul simptom apare adesea la sistemul de încălzire.

Potrivit experților ADAC, schimbătorul de căldură din instalația de încălzire se poate înfunda din cauza depunerilor rezultate în urma amestecului incompatibil. Astfel, aeroterma începe să încălzească tot mai slab interiorul mașinii.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a tipului de lichid de răcire compatibil cu automobilul înainte de completare.

În multe cazuri, tipul de antigel permis este trecut direct pe vasul de expansiune al mașinii. De asemenea, manualul vehiculului conține specificațiile corecte pentru lichidul de răcire.

Experții avertizează că nu trebuie ales antigelul după culoare, deoarece producătorii pot colora produsele după bunul plac.

În cazul în care există dubii, șoferii sunt sfătuiți să consulte un service autorizat sau producătorul mașinii.

ADAC recomandă ca antigelul concentrat să fie diluat întotdeauna cu apă distilată, în proporție de 1:1.

Apa de la robinet trebuie evitată deoarece conține calcar și alte impurități care pot afecta sistemul de răcire.

Un alt avertisment important ține de siguranță: rezervorul de lichid de răcire nu trebuie deschis niciodată când motorul este fierbinte, deoarece instalația este sub presiune și există risc serios de arsură.

