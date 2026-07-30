Mulți șoferi cred că restricția se referă la lățimea vehiculului înscrisă în certificatul de înmatriculare

În mod eronat, mulți conducători auto cred că restricția se referă la lățimea vehiculului înscrisă în certificatul de înmatriculare.

Totuși, conform regulamentelor germane citate de publicația spaniolă El Pais, ceea ce contează este lățimea reală a vehiculului în timpul deplasării, incluzând oglinzile laterale. Astfel, un autoturism care, pe hârtie, pare să respecte limita, poate depăși în realitate dimensiunile permise, scrie Blic.

Comparativ cu modelele de acum 10-15 ani, mașinile moderne au dimensiuni mai mari. Diferența dintre lățimea caroseriei și lățimea totală cu oglinzile laterale desfăcute poate varia între 15 și 25 de centimetri, în funcție de model.

Analizele efectuate de clubul german de automobile ADAC au arătat că multe modele recente comercializate în Europa depășesc lățimea de 2 metri cu oglinzile extinse, chiar dacă este mai îngustă caroseria propriu-zisă.

Modele care depășesc limita admisă

Printre automobilele care, cu oglinzile laterale deschise, depășesc lățimea de 2 metri, se numără modele populare precum: Volkswagen Golf, Škoda Octavia, Hyundai Tucson, BMW X3, Audi A6, conform publicației menționate.

Acest lucru înseamnă că, în zonele de lucrări unde banda din stânga este rezervată vehiculelor mai mici de 2 metri lățime, șoferii acestor modele ar trebui să folosească benzile din dreapta sau pe cele compatibile cu dimensiunile vehiculului lor, mai scrie Blic.

Riscurile nu se rezumă la amendă

Amenda pentru nerespectarea acestui regulament este de 20 de euro, conform Blic, însă experții avertizează că sancțiunea financiară nu este cel mai mare risc. În coridoarele înguste din zonele de lucrări, chiar și câțiva centimetri în plus pot face diferența.

O coliziune cu parapetul de siguranță sau cu un alt vehicul poate avea consecințe mult mai grave decât o simplă amendă. Mai mult, în caz de accident, companiile de asigurări pot considera șoferul parțial responsabil dacă s-a constatat că acesta a folosit o bandă destinată vehiculelor mai înguste, chiar dacă nu a provocat direct incidentul.

Ce trebuie să verifici înainte de a pleca în Germania

Înainte de a porni la drum, șoferii sunt sfătuiți să măsoare lățimea totală a vehiculului, inclusiv oglinzile laterale, și să nu se bazeze doar pe datele din certificatul de înmatriculare. Aceste informații pot fi găsite, de regulă, în specificațiile tehnice oficiale ale vehiculului sau în manualul utilizatorului.

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