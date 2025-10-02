Potrivit multimilionarului și starului „Shark Tank”, Kevin O’Leary, un astfel de traseu profesional poate fi chiar motivul pentru care ești respins.

„Ceea ce nu suport este să văd un CV în care la fiecare șase luni își schimbă locul de muncă. Pentru mine, asta înseamnă că nu ar putea realiza nimic și arunc CV-ul ăla la gunoi”, a spus O’Leary într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Ive reviewed thousands of resumes, and heres what stands out: execution.



Show me you had a mandate and delivered on it over two years or more, thats gold. But if your resume is filled with six-month job hops, I dont even finish reading it.



Discipline, focus, and results… pic.twitter.com/PZZJoL477n — Kevin O'Leary aka Mr. Wonderful (@kevinolearytv) September 29, 2025

Date recente arată că durata medie de vechime în muncă pentru cei aflați în primii cinci ani de carieră este de doar 1,1 ani, iar aproape unul din trei intenționează să-și schimbe jobul în următoarele 12 luni.

Pentru Kevin O’Leary, acest lucru ridică probleme serioase: „Dacă văd că cineva are mai puțin de doi [ani] vechime, este un semnal de alarmă pentru mine”.

El spune că noii angajați trebuie să demonstreze execuție și rezultate, ceea ce nu este posibil după doar câteva luni într-o companie.

„Arată-mi că ai avut un mandat și că l-ai îndeplinit în doi ani sau mai mult, asta înseamnă aur negru”, a spus acesta.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Disciplina, concentrarea și rezultatele contează; așa decid eu cine este angajat.”

De aceea, O’Leary îi sfătuiește pe tineri să rămână suficient timp într-un loc de muncă pentru a se integra și pentru a demonstra valoare reală.

Deși Generația Z pune accent pe scop și cultură la locul de muncă, O’Leary susține că munca nu înseamnă să-ți faci prieteni, ci să obții rezultate.

„Nu cred că oamenii cu care lucrezi trebuie să-ți fie prieteni. Trebuie să te respecte, iar tu trebuie să-i conduci mai departe în carieră, să-i faci să câștige bani și să-i ajuți să-și atingă obiectivele.”

Tot mai mulți directori generali sunt de acord cu Kevin O’Leary: obsesia pentru promovări rapide și neglijarea jobului actual pot duce la eșec în carieră.

Generația Z își dorește creșteri salariale și avansări rapide, dar liderii de afaceri cred că tinerii ar trebui să fie mai răbdători.

„Nu-ți lua jobul actual ca pe ceva de la sine înțeles”, a subliniat și Doug McMillon, CEO-ul Walmart, întărind ideea că succesul pe termen lung vine din răbdare și performanță, nu din schimbări rapide.