Greta Thunberg, care a fost transportată cu avionul din Israel în Grecia, este unul dintre cei aproximativ 450 de activişti reţinuţi de Israel când forţele sale navale au interceptat flotila de ajutoare, săptămâna trecută.

Ministrul israelian al Justiţiei, Yariv Levin, a declarat luni că 171 de activişti au fost expulzați, iar alți 200 urmează să fi deportați în următoarele 24 de ore.

„Alţi 171 de provocatori din flotilă, printre care şi Greta Thunberg, au fost expulzaţi astăzi din Israel către Grecia şi Slovacia”, a confirmat Ministerul israelian de Externe, difuzând fotografii cu Greta Thunberg şi alte două femei pe Aeroportul Internaţional Ben Gurion, din apropierea Tel Avivului.

Potrivit AFP, printre cei expulzaţi se află cetăţeni din Grecia, Italia, Franţa, Irlanda, Suedia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburg, Finlanda, Danemarca, Slovacia, Elveţia, Norvegia, Regatul Unit, Serbia şi Statele Unite.

Activiștii pro-palestinieni se plâng de „condiții inumane” în închisorile din Israel

„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Activişti elveţieni şi spanioli deja deportaţi care au făcut parte din flotila internaţională ce a încercat săptămâna trecută să livreze ajutoare în Gaza au declarat că au fost supuşi unor condiţii inumane în timpul detenţiei lor de către forţele israeliene, transmite Reuters.

Dintre cei nouă membri ai flotilei care au ajuns acasă în Elveţia, unii au afirmat că au fost privaţi de somn, apă şi hrană, iar unii au fost bătuţi, loviţi cu picioarele şi închişi într-o cuşcă.

Activiştii spanioli au afirmat la rândul lor că au fost maltrataţi. Ei au sosit în Spania duminică seara, după ce au fost expulzați din Isral. „Ne-au bătut, ne-au târât pe jos, ne-au legat la ochi, ne-au legat mâinile şi picioarele, ne-au băgat în cuşti şi ne-au insultat”, a declarat avocatul Rafael Borrego în momentul sosirii lui pe aeroportul din Madrid.

Fosta primăriţă a Barcelonei, Ada Calau, care a participat şi ea la flotila pentru Gaza, a declarat că au existat „maltratări, dar acestea nu se compară cu ceea ce suferă poporul palestinian în fiecare zi”.

Sâmbătă, activişti suedezi au afirmat că Greta Thunberg a fost forţată să ţină în mână un steag israelian în timpul detenţiei, în timp ce alţii au declarat că li s-a refuzat accesul la alimente şi apă potabilă şi că li s-au confiscat medicamentele şi bunurile personale.

Israelul respinge acuzațiile

Ministerul israelian de Externe a calificat drept „minciuni sfruntate” relatările răspândite cu privire la maltratarea deţinuţilor după interceptarea flotei.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters că toţi deţinuţii au avut acces la apă, mâncare şi toalete. „Nu li s-a refuzat accesul la asistenţă juridică şi toate drepturile lor legale au fost respectate pe deplin”, a spus el.

Potrivit diplomației israeliene, o deţinută spaniolă a muşcat o asistentă medicală la închisoarea Ketziot în timpul unui examen de rutină înainte de deportarea ei, provocându-i leziuni minore tratate la faţa locului.

Duminică, Ambasada Elveţiei la Tel Aviv i-a vizitat pe cei zece cetăţeni activiști elvețieni care se află încă în închisoare şi a declarat că toţi sunt „în stare relativ bună de sănătate, având în vedere circumstanţele”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Unica.ro
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.RO
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Libertateapentrufemei.ro
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador”, publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Știri România 16:44
DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador”, publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Tren direct de la București către Kiev. Când intră în circulație și cât costă un bilet la vagonul de dormit
Știri România 16:31
Tren direct de la București către Kiev. Când intră în circulație și cât costă un bilet la vagonul de dormit
Parteneri
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul.ro
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Unica.ro
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Ce a vrut să afle George Mihăiță despre Nuțu Cămătaru de la Codin Maticiuc: „Am stat de vorbă, eram curios”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:56
Ce a vrut să afle George Mihăiță despre Nuțu Cămătaru de la Codin Maticiuc: „Am stat de vorbă, eram curios”
Pamela Anderson s-a tuns scurt și s-a vopsit roșcată. Cum arată actrița în prezent
Stiri Mondene 16:05
Pamela Anderson s-a tuns scurt și s-a vopsit roșcată. Cum arată actrița în prezent
Parteneri
Céline Dion, apariție rară în public după dignosticul dur pe care l-a primit. Cum s-a distrat alături de cei trei fii
TVMania.ro
Céline Dion, apariție rară în public după dignosticul dur pe care l-a primit. Cum s-a distrat alături de cei trei fii
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
ObservatorNews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Parteneri
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Mediafax.ro
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
KanalD.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent

Politic

Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Politică 15:57
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
Politică 15:40
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB
Fanatik.ro
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”