Greta Thunberg, care a fost transportată cu avionul din Israel în Grecia, este unul dintre cei aproximativ 450 de activişti reţinuţi de Israel când forţele sale navale au interceptat flotila de ajutoare, săptămâna trecută.

Ministrul israelian al Justiţiei, Yariv Levin, a declarat luni că 171 de activişti au fost expulzați, iar alți 200 urmează să fi deportați în următoarele 24 de ore.

„Alţi 171 de provocatori din flotilă, printre care şi Greta Thunberg, au fost expulzaţi astăzi din Israel către Grecia şi Slovacia”, a confirmat Ministerul israelian de Externe, difuzând fotografii cu Greta Thunberg şi alte două femei pe Aeroportul Internaţional Ben Gurion, din apropierea Tel Avivului.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



Potrivit AFP, printre cei expulzaţi se află cetăţeni din Grecia, Italia, Franţa, Irlanda, Suedia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburg, Finlanda, Danemarca, Slovacia, Elveţia, Norvegia, Regatul Unit, Serbia şi Statele Unite.

Activiștii pro-palestinieni se plâng de „condiții inumane” în închisorile din Israel

Activişti elveţieni şi spanioli deja deportaţi care au făcut parte din flotila internaţională ce a încercat săptămâna trecută să livreze ajutoare în Gaza au declarat că au fost supuşi unor condiţii inumane în timpul detenţiei lor de către forţele israeliene, transmite Reuters.

Dintre cei nouă membri ai flotilei care au ajuns acasă în Elveţia, unii au afirmat că au fost privaţi de somn, apă şi hrană, iar unii au fost bătuţi, loviţi cu picioarele şi închişi într-o cuşcă.

Activiştii spanioli au afirmat la rândul lor că au fost maltrataţi. Ei au sosit în Spania duminică seara, după ce au fost expulzați din Isral. „Ne-au bătut, ne-au târât pe jos, ne-au legat la ochi, ne-au legat mâinile şi picioarele, ne-au băgat în cuşti şi ne-au insultat”, a declarat avocatul Rafael Borrego în momentul sosirii lui pe aeroportul din Madrid.

Fosta primăriţă a Barcelonei, Ada Calau, care a participat şi ea la flotila pentru Gaza, a declarat că au existat „maltratări, dar acestea nu se compară cu ceea ce suferă poporul palestinian în fiecare zi”.

Sâmbătă, activişti suedezi au afirmat că Greta Thunberg a fost forţată să ţină în mână un steag israelian în timpul detenţiei, în timp ce alţii au declarat că li s-a refuzat accesul la alimente şi apă potabilă şi că li s-au confiscat medicamentele şi bunurile personale.

Israelul respinge acuzațiile

Ministerul israelian de Externe a calificat drept „minciuni sfruntate” relatările răspândite cu privire la maltratarea deţinuţilor după interceptarea flotei.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters că toţi deţinuţii au avut acces la apă, mâncare şi toalete. „Nu li s-a refuzat accesul la asistenţă juridică şi toate drepturile lor legale au fost respectate pe deplin”, a spus el.

Potrivit diplomației israeliene, o deţinută spaniolă a muşcat o asistentă medicală la închisoarea Ketziot în timpul unui examen de rutină înainte de deportarea ei, provocându-i leziuni minore tratate la faţa locului.

Duminică, Ambasada Elveţiei la Tel Aviv i-a vizitat pe cei zece cetăţeni activiști elvețieni care se află încă în închisoare şi a declarat că toţi sunt „în stare relativ bună de sănătate, având în vedere circumstanţele”.

