Marina israeliană a preluat controlul asupra mai multor nave care fac parte din Flotila Global Sumud, care încerca să rupă blocada israeliană asupra Gazei, fiind una dintre cele mai mari misiuni de ajutor naval către enclava palestiniană, potrivit AP.

Flotila, care include în total aproape 50 de ambarcațiuni civile și aproximativ 500 de activiști, a fost interceptată de forțele israeliene miercuri seară, activiștii aflați la bord fiind reținuți și duși în Israel.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Activiștii au declarat că marina israeliană a interceptat cel puțin 19 dintre ambarcațiunile sale în timp ce se apropiau de teritoriul palestinian asediat. Autoritățile israeliene au declarat că activiștii aflați la bord, inclusiv Greta Thunberg, sunt în siguranță, fiind transferați în Israel.

Chiar înainte de răsăritul soarelui, organizatorii au declarat pe canalul lor oficial de Telegram că 19 din cele 43 de ambarcațiuni au fost interceptate și au spus că ambarcațiunile rămase vor continua să navigheze spre Gaza.

Flotila Global Sumud („rezilienţă” în arabă) a denunţat „un atac ilegal împotriva unor activişti umanitari neînarmaţi” şi a făcut apel la „guverne, lideri mondiali şi instituţii internaţionale să ceară siguranţa şi eliberarea tuturor persoanelor aflate la bord”.

Ministerul israelian de Externe a postat pe X un videoclip în care Thunberg stă pe puntea unei nave și primește o sticlă de apă și un impermeabil.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Se preciza că mai multe ambarcațiuni „au fost oprite în siguranță, iar pasagerii lor sunt transferați într-un port israelian. Greta și prietenii ei sunt teferi și sănătoși”.

Flotila umanitară îşi continuă drumul spre Gaza

Flotila pentru Gaza a declarat joi dimineaţă că îşi va continua drumul către teritoriul palestinian aflat în război, în ciuda interceptării a mai multor nave ale sale de către marina israeliană, potrivit AFP.

Plecată din Spania la începutul lunii septembrie, Flotila se prezintă ca o „misiune paşnică şi non-violentă de ajutor umanitar”. Flotila declară că doreşte să „rupă blocada din Gaza” şi să ofere „ajutor umanitar unei populaţii asediate, confruntate cu foametea şi genocidul”.

Pe lângă Greta Thunberg şi Rima Hassan, europarlamentar francez de origine palestiniană, printre participanţi se numără şi nepotul lui Nelson Mandela şi fostul deputat sud-african Mandla Mandela, precum şi fostul primar al Barcelonei, Ada Colau.

În iunie şi iulie, marina israeliană a interceptat alte două nave cu ajutor umanitar care se îndreptau spre Gaza, cu Greta Thunberg şi Rima Hassan la bord. Ambele au fost debarcate în Israel şi apoi expulzate.

