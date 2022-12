Știri Externe Sute de jurnaliști de la New York Times au intrat în grevă pentru 24 de ore. Care sunt solicitările lor De Sebastian Pricop, . Ultimul update Joi, 08 decembrie 2022, 17:24

1.100 de angajați ai prestigioasei publicații americane The New York Times, toți membri ai sindicatului NewsGuild, au oprit joi munca, în semn de protest față de eșecul conducerii de a ajunge la un acord privind noul contract de muncă. Marți și miercuri, reprezentanții angajaților au purtat negocieri cu compania pe creșterile salariale și politicile privind munca la domiciliu, relatează The Guardian.