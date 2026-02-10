„Primarii de comune nu cred că doresc ca la ei să nu fie niciun fel de reducere, dar sunt o parte din primăriile de comune care au un personal corect calculat și unde nu vor fi reduceri și avem o altă parte din comune care, din păcate, și-au angajat mai mulți oameni decât era necesar și acum, când se calculează în mod corect, vor trebui să reducă acest personal suplimentar. Ceea ce doresc primarii de comune în general, pentru că aici e o problemă care ține de capacitatea lor financiară redusă, este să primească de la Guvern, într-o anumită formulă, sumele care să le permită să funcționeze”, a afirmat Ilie Bolojan luni seară, 9 februarie, la Digi24.

El a vorbit pentru prima dată despre reorganizarea administrativ-teritorială: „Noi, ca țară, avem două posibilități pe termen lung: sau dovedim cetățenilor noștri că actuala administrație, în formula în care este astăzi, cu acest număr de comune, de orașe, de municipii, poate funcționa în actualele cadre, organizatorice cu personal mai reduși, mai eficient – o ipoteză de lucru, există un acord în momentul de față. Sau, dacă nu vom dovedi acest lucru – și în primul rând ține de fiecare primar în parte – este doar o problemă de timp până România nu mai poate suporta aceste transferuri și se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială, când vom fi cu spatele la zid”.

Afirmațiile au venit în contextul în care primarii se tem că vor primi mai puțini bani de la Guvern după ce a crescut impozitul pe proprietăți. Mai exact, guvernanții iau în calcul o scădere a cotelor defalcate deoarece consideră că primăriile vor avea din acest an mai multe venituri după creșterea taxelor și impozitelor pentru locuințe, terenuri și mașini.

În aceste condiții, aproximativ 1.500 de primării de comune vor intra astăzi, 10 februarie, într-o grevă de avertisment de două ore, chiar în timpul Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor care va avea loc la Palatul Parlamentului și la care va participa şi premierul Bolojan.

Potrivit Sindicatului FORUM din Administraţia publică, greva de avertisment va avea loc între orele 10.00 şi 12.00, în 1.582 de comune, conform news.ro. Motivul îl reprezintă nemulţumirile legate de proiectul de reformă privind administraţia locală şi centrală.

