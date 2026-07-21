Dezastru după o furtună cu grindină uriașă în Brescia

Furtuni puternice au afectat luni dimineață, 20 iulie, mai multe zone din Câmpia Padului, în nordul Italiei, aducând vijelii și căderi de grindină de dimensiuni impresionante. Fenomenul a afectat o zonă extinsă, de la estul Lombardiei până în provincia Bologna, unde au fost raportate ploi torențiale și bucăți de grindină care, în unele cazuri, au ajuns la dimensiunea unor mingi de tenis, potrivit Il Dolomiti.

Căderi puternice de grindină au fost și în zona Gambara până la Montodine, în partea de jos a provinciei Brescia. Fenomenele meteo extreme au distrus mai multe mașini parcate pe străzi, dar și instalații fotovoltaice montate pe acoperișurile locuințelor. Situații similare au fost raportate și în zona Modena și în centrul regiunii Emilia-Romagna, unde, între localitățile Rolo, din provincia Reggio Emilia, și Cavezzo, din provincia Modena, au căzut bucăți de grindină cu diametrul de până la 10 centimetri.

„În jumătate de oră a fost un dezastru. Sunt ruinat”

Potrivit experților de la Tornado in Italia, formațiunea noroasă avea dimensiuni importante și s-a deplasat spre sud-est, apropiindu-se de zona Bologna.

„Faptul că dimineața este de obicei perioada mai puțin favorabilă dezvoltării unor furtuni atât de severe arată câtă energie s-a acumulat la sol după toate aceste valuri de căldură”, au precizat experții citați.

Imagini distribuite de Emilia Romagna Meteo arată că grindina a afectat și zona Ferrara, unde au fost raportate mai multe căderi de gheață de mari dimensiuni, în special în apropiere de Anita.

În anumite zone din Cremona, bucățile de grindină au ajuns la un diametru de aproximativ 7 centimetri.

Din cauza grindinei, comparată de localnici cu mingi de tenis, zeci de autoturisme, acoperișuri ale locuințelor, panouri solare și acoperișuri ale halelor au fost distruse.

„În jumătate de oră a fost un dezastru, mi-a distrus patru mașini și nu știu cum voi ajunge la serviciu. Sunt ruinat”, a spus un locuitor din Montodine. Un alt localnic a povestit despre intensitatea fenomenului: „Era ceva enorm. A smuls chiar și toate ștergătoarele”.

Nici cei care au încercat să își protejeze autoturismele în ultimul moment nu au reușit să evite pagubele.

„Am ieșit, am văzut cerul negru și am acoperit tot. A durat atât de mult, ne-a fost teamă în casă”, a povestit o femeie afectată de furtună.

Cele mai afectate localități au fost Montodine, Ripalta Cremasca, Chieve, Bagnolo Cremasco, Pizzighettone și Ostiano.

Alertă meteo în Toscana: cod galben de furtuni puternice anunțate pentru marți, 21 iulie

Regiunea italiană Toscana se va afla marți, 21 iulie, sub cod galben de vreme severă, după ce autoritățile au avertizat că o perturbare atmosferică aflată în tranzit prin nordul Italiei va afecta centrul și nordul regiunii în cursul după-amiezii și al serii.

Potrivit prognozei, creșterea instabilității atmosferice va aduce ploi și furtuni, unele dintre ele puternice, însoțite de rafale intense de vânt și căderi de grindină.

Avertizarea intră în vigoare marți, 21 iulie, la ora 08:00 și este valabilă până la miezul nopții, vizând zonele centrale și nordice ale Toscanei. Protecția Civilă le recomandă locuitorilor și turiștilor să urmărească actualizările privind evoluția condițiilor meteorologice și să respecte indicațiile autorităților.

De asemenea, autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să evite staționarea în apropierea albiilor cursurilor de apă, din cauza riscului de viituri și creșteri rapide ale debitelor.

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