Anterior, utilizatorii puteau solicita direct chatbotului Grok să editeze fotografii, inclusiv să elimine articole de îmbrăcăminte sau să plaseze persoane în ipostaze sexualizate, iar imaginile erau publicate automat ca răspunsuri pe platformă. De vineri, însă, Grok a anunțat că aceste funcții sunt disponibile doar abonaților plătitori ai platformei X, ceea ce pare să fi oprit publicarea automată a acestora. Totuși, utilizatorii pot continua să creeze imagini sexualizate prin fila dedicată Grok și să le posteze manual pe X. În plus, aplicația Grok separată de X permite generarea de imagini și fără abonament.

Într-un răspuns către Reuters, xAI a transmis un mesaj automat: „Legacy Media Lies”. Platforma X nu a oferit, însă, comentarii oficiale.

Elon Musk a declarat recent că utilizatorii care creează conținut ilegal prin intermediul Grok vor fi sancționați la fel ca în cazul încărcării directe a unui astfel de material. Într-un experiment realizat vineri, un jurnalist Reuters a solicitat chatbotului să modifice o fotografie pentru a-l reprezenta purtând un costum de baie, însă Grok a refuzat, menționând că funcția este disponibilă doar pentru abonații plătitori.

Reacțiile autorităților nu au întârziat să apară. Comisia Europeană a calificat imaginile cu femei și copii dezbrăcați distribuite pe X drept „ilegale și revoltătoare”. „Limitarea generării de imagini la abonați plătitori nu schimbă problema de fond. Nu vrem să vedem astfel de imagini, indiferent dacă utilizatorii plătesc sau nu”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Mai multe guverne și autorități de reglementare au condamnat fenomenul, unele dintre acestea deschizând investigații privind conținutul explicit creat de Grok pe X. Ministrul german al culturii și mass-media, Wolfram Weimer, a descris situația drept „industrializarea hărțuirii sexuale”.