La aproape 900 de metri deasupra nivelului mării, în Java de Vest, Indonezia, terase de piatră acoperite cu mușchi urcă pe un deal vulcanic cunoscut sub numele de Gunung Padang Situl a fost mult timp tratat ca un loc sacru, cu cinci terase vizibile și priveliști panoramice asupra vulcanilor din apropiere.

Gunung Padang a fost promovat ca o piramidă pierdută din epoca glaciară, mai veche decât monumentele Egiptului.

Situl arheologic ar putea avea o vechime de până la 25.000 de ani, depășind astfel monumente istorice precum Stonehenge sau piramidele din Giza.

Gunung Padang, al cărui nume se traduce prin „muntele iluminării” în limba locală, ar fi fost modelat de o civilizație antică, care a transformat forma naturală a dealului într-o structură piramidală.

Primele teste de datare cu carbon radioactiv indică începuturile construcției în ultima perioadă glaciară, acum mai bine de 16.000 de ani î.Hr., existând chiar ipoteze care sugerează o vechime de 25.000 de ani.

Dacă aceste estimări s-ar confirma, Gunung Padang ar putea rescrie istoria arhitecturii monumentale, contestând cronologia acceptată până acum.

Cu toate acestea, nu toți cercetătorii sunt convinși de concluziile studiului. Criticii atrag atenția că datarea radiocarbonului reflectă doar vârsta materialelor organice găsite la fața locului, nu neapărat momentul construcției monumentului.

Specialiștii subliniază că straturile de sol pot fi mult mai vechi decât structura însăși. „Pământul vechi nu este același lucru cu arhitectura veche”, explică Bill Farley, arheolog la Universitatea de Stat din Connecticut de Sud.

El adaugă că, pentru a dovedi intervenția umană, sunt necesare dovezi clare de activitate umană, precum cărbune, oase fosilizate, unelte sau alte artefacte, care nu au fost identificate în acest caz.

Anterior, Flint Dibble, arheolog la Universitatea din Cardiff, declarase pentru The Guardian că datele nu susțin concluzia principală a articolului. De asemenea, el a avertizat că materialul care coboară un deal se poate așeza în mod natural în modele care pot părea aranjate, mai ales într-un peisaj vulcanic.

Pentru a demonstra că un strat îngropat a fost construit de oameni, cercetătorii au nevoie de obicei de dovezi solide de muncă, ocupație sau construcție. Criticii au spus că acest standard nu a fost îndeplinit.

În paralel, subiectul readuce în discuție ipotezele alternative despre istoria altor structuri antice. De exemplu, unii cercetători contestă teoria acceptată despre originea Marii Piramide din Giza, argumentând că aceasta ar putea fi mult mai veche decât susțin egiptologii.

De altgel, ăn februarie 2024, revista Archeoloigical Prospection a retras articolul, invocând preocupări metodologice și lipsa unor dovezi credibile că straturile subterane au fost create de oameni.

Dovezile arheologice tradiționale, cum ar fi inscripțiile muncitorilor, exploatarea blocurilor de calcar și utilizarea rampelor pentru construcție, sunt folosite pentru a susține teoria clasică, dar dezbaterea rămâne deschisă.

Controversa a atras atenția și pentru că Graham Hancock, autorul britanic asociat cu teorii alternative despre o civilizație pierdută din Epoca Glaciară, a fost creditat ca și corector al manuscrisului original.

Göbekli Tepe din Turcia este cunoscut pe scară largă ca fiind unul dintre cele mai vechi situri monumentale, cu monumente din piatră legate de perioada neolitică. Afirmația privind Gunung Padang ar face ca situl indonezian să fie de peste două ori mai vechi.

În ceea ce privește piramidele, recordul acceptat nu a fost relocat în Indonezia. Guinness World Records listează piramidele Caral din Peru și piramida în trepte Djoser din Egipt în legătură cu cea mai veche înregistrare a piramidei, cu date în jurul anilor 2700 – 2600 î.Hr

Se menționează că Gunung Padang este un concurent doar într-un sens extrem de contestat și că ar fi necesare mai multe dovezi și consens înainte ca o origine atât de timpurie să poată fi acceptată.

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