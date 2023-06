Reprezentanții profesorilor s-au întâlnit duminică, 11 iunie, cu premierul Nicolae Ciucă, la Palatul Victoria, de la ora 9.00. Liderii sindicali au anunțat că vor oferi luni un răspuns final privind ultima ofertă a guvernului, întrucât profesorii vor să consulte documentul actului normativ.

Față de precedenta ordonanță de urgență, nr. 53 din 2023, majorarea promisă de 25% reprezintă, de fapt, 300 de lei brut pentru toate cadrele didactice și auxiliare.

„(…) În urma negocierilor guvern-federații sindicale, s-a convenit asupra faptului că noua lege a salarizării va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximumul grilei de salarizare din sistemul public, iar creșterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranșă de la 1.01.2024 fiind de 50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării”, scrie în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență publicat duminică.

Aceeași notă de fundamentare prevede că, începând cu data de 1 iunie 2023, se majorează salariile de bază:

„personalului didactic și personalului didactic auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior cu suma 1.300 de lei brut pe fiecare funcție”;

„personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum și pentru celelalte categorii de funcții cuprinse în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ, cu suma de 1.300 de lei fiecare”;

„personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcție. Această sumă se acordă și pentru personalul nedidactic încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, având în vedere faptul că pentru unele categorii de funcții, grila aflată în plată este sub nivelul salariului de bază minim aflat în plată, fiind necesar ca de această sumă, de 400 de lei, să beneficieze și această categorie de personal”.

Impactul bugetar al majorărilor salariale preconizate

Majorările salariale vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

Impactul asupra bugetului de stat, în anul curent, va fi de 2.705.505 lei, precizează nota de fundamentare, conform Agerpres.

Liderul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat duminică dimineaţa, după consultările de la Palatul Victoria cu reprezentanţii Guvernului, că greva în Educaţie continuă, cel puțin până luni.

„Proiectul actului normativ, de la premier am înţeles că va fi pus astăzi în dezbatere publică. Colegii îl vor putea vedea, vor cunoaşte conţinutul şi ne vom pronunţa mâine, la ora 10:00. Am cerut acolo ceea ce ştiţi şi dumneavoastră foarte clar. Au fost nişte cerinţe minimale. Una dintre ele încă nu a fost îndeplinită. Am cerut să se achite în totalitate tot ceea ce înseamnă creşterile salariale pe viitoarea grilă de salarizare în cursul anului 2024. Aici răspunsul Guvernului a fost că se acordă prima tranşă în 2024, la 1 ianuarie, cealaltă urmând să fie acordată în 2025. Aşa că este logic să primească colegii noştri proiectul actului normativ şi, în funcţie de conţinutul acestuia, ne vor da un răspuns până mâine, răspuns pe care îl vom comunica. Până atunci, greva continuă”, a precizat Marius Nistor.

