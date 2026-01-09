Olguţa Vasilescu a precizat că Bolojan a spus, la ultima întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiilor Municipiilor, că bugetul de stat pe 2026 se bazează pe creşterea taxelor locale şi că, de fapt, banii obținuți în plus de la români nu vor ajunge la primării.

„Cu alte cuvinte, primarii rămân cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, iar banii merg către bugetul naţional. Dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei, iar de anul acesta plăteşte 200 de lei, 100 de lei va fi luat la bugetul naţional. Pentru că nu are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IVG (n.red. – impozitul pe venitul global) pe care guvernul le dădea localităţilor”, a afirmat Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu este unul dintre cei mai influenți lideri din PSD
Lia Olguța Vasilescu este unul dintre cei mai influenți lideri din PSD. Soțul ei, Claudiu Manda, este secretar general al partidului condus de Sorin Grindeanu.

Ea a adăugat că i-a transmis premierului Bolojan, la ședința cu primarii de municipii din noiembrie 2025, că edilii nu acceptă așa ceva, pentru că bugetele locale nu vor crește. „Și, atenţie, nu vorbesc doar despre primarii PSD, pentru că la întrunirea respectivă au fost primari din toată ţara, de la toate partidele”, a subliniat primarul Craiovei.

Vasilescu a menționat că acest lucru va fi discutat în coaliţie zilele următoare. „Domnul Bolojan ne-a anunţat în noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. Păi nici nu s-a făcut bugetul, este o discuţie care va fi tranşată în coaliţie. Zilele acestea va fi discuţia. Nu vom accepta ca toţi banii care sunt din acest surplus să ajungă la Guvern”.

Amintim că, de la 1 ianuarie 2026, impozitele pentru români aproape s-au dublat, iar premierul Ilie Bolojan a spus la finalul anului trecut că acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local și că datorită acestor bani primăriile vor crea condiţii mai bune pentru locuitori. Numai că, acum, Lia Olguța Vasilescu a spus că Bolojan avea, de fapt, alte planuri: ca banii din majorarea taxelor să nu fie folosiți de primării, ci să ajungă la bugetul de stat.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”

Nerasist 09.01.2026, 23:49

Îmi doresc o chivernisire atât de bună a banilor, încât să le dau eu bani in plus. Sa le spun, \"Luați și banii ăștia sa va ajute să faceți ce trebuie, să îi ajutăm și pe alții.\". Când văd că toarnă apă în puț, că da la Tarom 50-60-90 milioane de euro pe an, că TVR nu a reușit nici să de-a ora exacta de revelion între 2025 și 2026, că telecabina pentru 1km este mai scumpă că avionul pentru 100km, îmi este evident că guvernul nu merita să decidă pe munca mea.

