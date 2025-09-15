„Încălcarea semnificativă și fără precedent a spațiului aerian polonez și NATO de către drone rusești săptămâna trecută, urmată de o nouă incursiune în spațiul aerian românesc sâmbătă, este absolut inacceptabilă. Regatul Unit este alături de Polonia, România, Ucraina și aliații noștri din NATO și condamnă fără rezerve aceste acțiuni nechibzuite”, a declarat un purtător de cuvânt al diplomației britanice.

Londra cere Moscovei să pună capăt războiului din Ucraina

„În timp ce continentul nostru se confruntă din nou cu extinderea flagrantă a comportamentului nechibzuit al Rusiei, apărarea Ucrainei împotriva agresiunii (liderului rus Vladimir – n.r.) Putin este crucială pentru securitatea întregii Europe, inclusiv a Regatului Unit.

Răspunsul forțelor NATO demonstrează seriozitatea cu care NATO tratează acțiunile Rusiei. Și, așa cum a anunțat Secretarul General vineri, alături de aliații din NATO, ne consolidăm apărarea de-a lungul flancului estic, folosind noi tehnologii, cum ar fi senzorii și armele anti-drone.

Rusia ar trebui să înțeleagă că agresiunea sa continuă nu face decât să întărească unitatea între aliații NATO și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina, iar orice alte incursiuni vor fi din nou întâmpinate cu forța. Rusia trebuie să pună capăt războiului său ilegal împotriva Ucrainei”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Două aeronave F-16, ridicate de la sol pentru urmărirea unei drone rusești

Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriana Feteşti au decolat sâmbătă, la ora 18:05, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

Potrivit MApN, la ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F16 au detectat o dronă în spaţiul aerian national, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că drona a pătruns „aproximativ 10 kilometri pe teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO aproximativ 50 de minute”.

UE denunță o „încălcare inacceptabilă a suveranității” României

Pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian românesc marchează „încă o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”, a reacționat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, numind-o o „escaladare nechibzuită”.

Acest incident a survenit la câteva zile după ce Polonia a doborât 19 drone rusești în spațiul său aerian și a denunțat, alături de NATO, o provocare din partea Moscovei.

Duminică, la o zi de la încălcarea spațiului aerian, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE în semn de protest și pentru explicații în legătură cu un „act inacceptabil și iresponsabil, care constituie o încălcare a suveranității României”. Potrivit MAE, ambasadorul rus „nu a răspuns concret și convingător” la „niciuna dintre întrebările adresate”. Ulterior, Ambasada Rusiei la București a emis un mesaj sfidător la adresa României.