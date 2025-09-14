O escaladare nesăbuită

„Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este încă o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”, a scris Kallas pe X.

„Această escaladare nesăbuită continuă să amenințe securitatea regională”, a spus Kallas, adăugând că oficialii de la Bruxelles sunt în contact strâns cu guvernul român.

Sâmbătă seară, România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16 după ce o dronă a intrat în spațiul său aerian, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei din regiunea Dunării, a anunțat Ministerul Apărării.

A operat în spațiul aerian NATO aproximativ 50 de minute

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că drona a pătruns „aproximativ 10 kilometri pe teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO aproximativ 50 de minute”.

„Este o extindere evidentă a războiului din partea Rusiei – și exact așa acționează”, a spus el, adăugând: „Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Este nevoie de apărare colectivă – iar Ucraina le-a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecție. Nu așteptați zeci de drone Shahed și rachete balistice, înainte de a lua decizii”.

Evenimentul are loc în urma unor incidente repetate în care resturi de drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul românesc de la începutul războiului.

Și Polonia a emis sâmbătă o alertă aeriană, fiind forțată să desfășoare aeronave și să închidă aeroportul din Lublin, în sud-estul țării, la câteva zile după ce avioane poloneze și aliate au doborât 19 drone rusești deasupra teritoriului său.

NATO a anunțat vineri lansarea misiunii Santinela Estică, după ce zeci de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Oficialii vorbesc despre o apărare aeriană mai puternică, desfășurări suplimentare de trupe și o luare mai rapidă a deciziilor pentru a descuraja noi provocări rusești.

