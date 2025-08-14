Măsurile din Pachetul 1 nu sunt suficiente

„Pachetul 2 de măsuri vizează funcționarea statului, dar nu există consens. El era oricum mai mult pentru echitate socială, nu se pot tăia prea mulți bani nici de la pensiile speciale, nici de la programul Anghel Saligny”, au declarat surse care au cunoștință de discuții.

„Pentru noi însă era mult mai important Pachetul 1, cu taxele, care era necesar pentru a nu fi retrogradați de agențiile de rating. Dar măsurile nu sunt suficiente. Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”, au continuat sursele.

Un raport al băncii italiene Unicredit și citat de Hotnews menționează că reducerea deficitului bugetar de la 9,6% în 2024 la 7% în acest an nu va fi posibilă și că deficitul va depăși 8% din Produsul Intern Brut (PIB) în acest an.

Ce e bătut în cuie

Deja există mai multe taxe care vor fi crescute în 2026, în vreme ce altele se discută.

  • Impozitul pe locuințe trebuie să crească de anul viitor, prin raportarea la valoarea la zi a imobilului. Aceasta este o cerință din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Impozitul ar urma să crească cu 50%.
  • Impozitul auto ar urma să crească de anul viitor. Acesta ar urma să fie corelat cu nivelul de poluare al mașinilor pe principiul „poluatorul plătește”. Și aceasta este o cerință din PNRR. Mașinile vechi vor fi taxate triplu.
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Insistența PSD cu impozitul progresiv

Pe lângă acestea, PSD insistă în continuare cu implementarea impozitului progresiv.

Fostul premier Marcel Ciolacu a scris marți pe Facebook că aceasta ar aduce 11,4 miliarde de lei la buget dacă se aplică de la 1 ianuarie 2026.

De asemenea, fostul ministru de finanțe Adrian Câciu a scris pe Facebook în data de 5 august că impozitarea progresivă ar rezolva problema de constituționalitate a impozitării pensiilor speciale.

„Simplu ca bună ziua. Doar cine nu citește decizia CCR și scrisoarea Comisiei Europene de suspendare a plății pe jalonul 215 nu vrea să înțeleagă! Și lăsati-mă că nu vrem impozitare progresivă, că, atunci când s-a adoptat Legea 282/2023 privind pensiile de serviciu, toate partidele care au votat-o au agreat impozitare progresivă”, a scris Câciu.

PSD propusese impozitul progresiv și în vară, dar coaliția a ales, în schimb, majorarea TVA de la 19% la 21%.

Celelalte partid vor cotă unică

Nici PNL, nici USR și nici UDMR nu doresc eliminarea cotei unice.

Un alt argument este faptul că un impozit progresiv real poate fi implementat doar dacă se implementează declarațiile globale de venit. Numai așa s-ar cuprinde toate sursele de venituri și s-ar putea acorda deduceri pentru anumite cheltuieli, precum cele cu copiii.

Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților
Recomandări
Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

Altfel, este doar o majorare a impozitului pe veniturile din salarii. Sistemele Fiscului nu sunt însă pregătite pentru globalizarea veniturilor.

În acest moment, impozitul pe venit este de 10%.

Anterior, s-a discutat majorarea acestuia la 12% sau chiar la 16%, cât este și nivelul impozitului pe profit.

Problema finanțării deficitului bugetar pe anul viitor este și mai stringentă: dacă pentru anul acesta, autoritățile trebuiau să facă rost de 30 de miliarde de lei, pentru 2026 trebuie găsită suma de 60 de miliarde de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Viva.ro
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.RO
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
GSP.RO
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
Parteneri
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
Știri România 10:41
De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Știri România 10:41
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Stiri Mondene 10:30
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Stiri Mondene 10:26
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
ObservatorNews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Parteneri
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Parteneri
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
KanalD.ro
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
KanalD.ro
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă

Politic

Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Politică 09:55
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Politică 09:20
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii