Măsurile din Pachetul 1 nu sunt suficiente

„Pachetul 2 de măsuri vizează funcționarea statului, dar nu există consens. El era oricum mai mult pentru echitate socială, nu se pot tăia prea mulți bani nici de la pensiile speciale, nici de la programul Anghel Saligny”, au declarat surse care au cunoștință de discuții.

„Pentru noi însă era mult mai important Pachetul 1, cu taxele, care era necesar pentru a nu fi retrogradați de agențiile de rating. Dar măsurile nu sunt suficiente. Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”, au continuat sursele.

Un raport al băncii italiene Unicredit și citat de Hotnews menționează că reducerea deficitului bugetar de la 9,6% în 2024 la 7% în acest an nu va fi posibilă și că deficitul va depăși 8% din Produsul Intern Brut (PIB) în acest an.

Ce e bătut în cuie

Deja există mai multe taxe care vor fi crescute în 2026, în vreme ce altele se discută.

Impozitul pe locuințe trebuie să crească de anul viitor, prin raportarea la valoarea la zi a imobilului. Aceasta este o cerință din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Impozitul ar urma să crească cu 50%.

Impozitul auto ar urma să crească de anul viitor. Acesta ar urma să fie corelat cu nivelul de poluare al mașinilor pe principiul „poluatorul plătește”. Și aceasta este o cerință din PNRR. Mașinile vechi vor fi taxate triplu.

Insistența PSD cu impozitul progresiv

Pe lângă acestea, PSD insistă în continuare cu implementarea impozitului progresiv.

Fostul premier Marcel Ciolacu a scris marți pe Facebook că aceasta ar aduce 11,4 miliarde de lei la buget dacă se aplică de la 1 ianuarie 2026.

De asemenea, fostul ministru de finanțe Adrian Câciu a scris pe Facebook în data de 5 august că impozitarea progresivă ar rezolva problema de constituționalitate a impozitării pensiilor speciale.

„Simplu ca bună ziua. Doar cine nu citește decizia CCR și scrisoarea Comisiei Europene de suspendare a plății pe jalonul 215 nu vrea să înțeleagă! Și lăsati-mă că nu vrem impozitare progresivă, că, atunci când s-a adoptat Legea 282/2023 privind pensiile de serviciu, toate partidele care au votat-o au agreat impozitare progresivă”, a scris Câciu.

PSD propusese impozitul progresiv și în vară, dar coaliția a ales, în schimb, majorarea TVA de la 19% la 21%.

Celelalte partid vor cotă unică

Nici PNL, nici USR și nici UDMR nu doresc eliminarea cotei unice.

Un alt argument este faptul că un impozit progresiv real poate fi implementat doar dacă se implementează declarațiile globale de venit. Numai așa s-ar cuprinde toate sursele de venituri și s-ar putea acorda deduceri pentru anumite cheltuieli, precum cele cu copiii.

Altfel, este doar o majorare a impozitului pe veniturile din salarii. Sistemele Fiscului nu sunt însă pregătite pentru globalizarea veniturilor.

În acest moment, impozitul pe venit este de 10%.

Anterior, s-a discutat majorarea acestuia la 12% sau chiar la 16%, cât este și nivelul impozitului pe profit.

Problema finanțării deficitului bugetar pe anul viitor este și mai stringentă: dacă pentru anul acesta, autoritățile trebuiau să facă rost de 30 de miliarde de lei, pentru 2026 trebuie găsită suma de 60 de miliarde de lei.

