„Vreau să vă informez, am discutat în prealabil cu doamna prim-ministru în legătură cu OUG 114, şi ce v-am spus şi dumneavoastră i-am spus şi dumneaei, i-am împărtăşit îngrijorările mele. (..) I-am explicatcă această taxă de 2% pe companiile din energie afectează grav posibilităţile de dezvoltare şi atingerea unor indicatori de profitabilitate, de aşteptat la aceste companii” a spus preşedintele ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu a mai spus că şi premierul Dăncilă a consimţit că această taxă este „excesivă”.

„Trebuie să avem o analiză, şi cel mai probabil o să renunţăm la această taxă de doi la sută. Asta ca să vă descreţesc frunţile puţin”, a mai spus Tăriceanu.

Președintele Senatului s-a întâlnit cu reprezentanți ai Centrului Român al Energiei, organizație care reunește peste 20 dintre cele mai importante companii din industria energetică românească.

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, săptămâna trecută, la Iernut, că are în vedere modificarea OUG 114/2018, care introduce aşa-numita „taxă pe lăcomie', în special pentru producătorii pe cărbune, care sunt sufocaţi de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit Agerpres.

„Am în vedere modificarea OUG 114 pentru producătorii pe cărbune. Am fost la Târgu Jiu şi am discutat cu oamenii de acolo. Acolo compania nu este profitabilă, este la o limită şi nu datorită situaţiei energetice a României, ci datorită certificatelor de carbon (CO2). Certificatele au fost introduse, aşa cum spun englezii foarte frumos, phase out cărbunele, adică pentru a elimina producţia de cărbune. Noi nu ne putem permite chestia aceasta. Îmi pare rău, România nu îşi poate permite chestia aceasta şi în strategia energetică scrie foarte clar. Mai mult, cred că aţi constatat că au fost nişte chinezi să negocieze noi unităţi. (…) Ce ştiu eu, am prins negocierile acestea lâncezind şi le-am accelerat', a spus ministrul Energiei.

