„Există o jumătate de an la dispoziția tuturor, începând de la sectorul bancar, până la cea mai mică firmă sau cel mai mic întreprinzător, să se pregătească pentru modificări. Altfel, va fi un haos din această decizie, tot anul va fi un haos, deci prima noastră propunere este să uităm de ea (de OUG – taxa pe lăcomie), să fie respinsă de Parlament sau să respingă intrarea în vigoare și să o dezbatem profund până la data de 30 iunie', a declarat Kelemen Hunor, potrivit G4media.ro.

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, la Iernut, că are în vedere modificarea OUG 114/2018, care introduce aşa-numita „taxă pe lăcomie”, în special pentru producătorii pe cărbune, care sunt sufocaţi de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit Agerpres.

„Am în vedere modificarea OUG 114 pentru producătorii pe cărbune. Am fost la Târgu Jiu şi am discutat cu oamenii de acolo. Acolo compania nu este profitabilă, este la o limită şi nu datorită situaţiei energetice a României, ci datorită certificatelor de carbon (CO2). Certificatele au fost introduse, aşa cum spun englezii foarte frumos, phase out cărbunele, adică pentru a elimina producţia de cărbune. Noi nu ne putem permite chestia aceasta. Îmi pare rău, România nu îşi poate permite chestia aceasta şi în strategia energetică scrie foarte clar. Mai mult, cred că aţi constatat că au fost nişte chinezi să negocieze noi unităţi. (…) Ce ştiu eu, am prins negocierile acestea lâncezind şi le-am accelerat”, a spus ministrul Energiei.

Anton Anton a precizat că doreşte modificarea OUG 114/2018 în sensul exceptării de la plată a producători de cărbune, „aşa cum sunt exceptaţi producătorii de energie termică pentru oraşe”.

„La cei de la CEO (Complexul Energetic Oltenia, n.r.) certificatele CO2 reprezintă 40% din costul de vânzare al energiei, la niciunul din producători nu se întâmplă asta. Haideţi să îi ajutăm pe cei care sunt în suferinţă, asta este analiza pe care am făcut-o noi”, a arătat ministrul.

Ministrul Energiei, Anton Anton a fost chemat în Parlament, pentru a prezenta impactul Ordonanţei 114, care a introdus taxa pe lăcomie şi taxarea companiilor din energie şi comunicaţii, asupra sistemului energetic din România.

