Decizia va fi atacată cu recurs

Libertatea a scris recent despre faptul că Direcția de Mediu și Arii Protejate Hunedoara a emis un aviz de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal aferent proiectului minier evaluat la un miliard de dolari. Licența a fost „pierdută” în urmă cu un an, când la nivelul Guvernului nu a mai fost adoptată hotărârea necesară prelungirii cu 5 ani a valabilității concesiunii.

„Admite petitul principal al acţiunii formulate de reclamanta Deva Gold SA în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României. Obligă pârâtul să adopte cu celeritate hotărârea de guvern prin care să aprobe Actul adiţional nr. 11/2024 de prelungire a licenţei nr. 534/1999. Respinge petitul principal al acţiunii formulate de reclamanta Deva Gold SA în contradictoriu cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon”, se precizează în minuta hotărârii pronunțată miercuri, 11 februarie 2026.

Instanța a respins cererea de intervenție formulată de Asociația Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, care se opune proiectului minier de la Certej. Hotărârea poate fi contestată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Reprezentanții ONG-ului au precizat că vor formula recurs, chiar dacă cele două instituții ale statului nu vor dori să atace hotărârea. Instanța care ar urma să se pronunțe definitiv în cauză este Înalta Curte de Casație și Justiție.

80 de tone de aur și sute de tone de argint

Perimetrul minier Certej este localizat în partea de sud-est a Munţilor Metaliferi, făcând parte din aşa- numitul patrulater aurifer Săcărâmb – Brad – Roşia Montană – Baia de Arieş şi este situat în apropierea localităţii Hondol, comuna Certeju de Sus, la 20 de kilometri de municipiul Deva.

Cantitățile de metale prețioase, estimate în urma prospecțiunilor realizate, sunt de circa 80 de tone de aur și câteva sute de tone de argint. Investiția ar urma să fie derulată de grupul Varvara Development Group, care a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la compania canadiană Eldorado Gold. Tranzacția, în valoare de aproximativ 30 de milioane de dolari, a fost încheiată la finalul anului trecut. În cadrul Varvara Development Group activează, în calitate de director de relații publice, și fostul ambasador al Marii Britanii în România, Andrew Noble.

Aviz de mediu controversat

Emiterea avizului pentru PUZ – Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej a fost criticată ca ilegală de oponenții proiectului, în condițiile în care nu există o licență de concesiune valabilă pentru perimetrul minier. Comunitățile Declic și Mining Watch au susținut că prin acest aviz s-a dorit să se „forțeze mâna” judecătorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia pentru o decizie favorabilă Deva Gold SA.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a replicat că acest aviz nu dă dreptul companiei să exploateze zăcămintele. „Pentru a fi exploatate zăcămintele trebuie parcurse alte etape de mediu. La acest moment nu au fost făcute solicitări cu privire la emiterea unui acord de mediu necesar pentru exploatarea zăcămintelor. APM Hunedoara are independență în deciziile pe care le ia cu privire la avizele emise. Ministerul Mediului nu poate interveni pentru a cere emiterea sau blocarea unui aviz de mediu. Cu toate acestea, Ministerul Mediului poate controla activitatea APM Hunedoara pentru a constata dacă au fost respectate prevederile legii atunci când au fost emise avize”, a transmis Diana Buzoianu.

Potrivit raportului de mediu, în procesul de extracție a metalelor prețioase nu se va utiliza cianura, ci metoda clasică de „flotație”, un procedeu fizico-chimic de separare a mineralelor utile dintr-un minereu de restul rocii fără valoare, numită „steril”. Semnele de întrebare sunt ridicate de cele trei halde de steril care vor rezulta în urma activității miniere, vor ocupa o suprafață de 73 de hectare și vor avea o capacitate totală de 78 de milioane de tone.

„Procesarea minereului în uzina de preparare/flotație presupune un flux tehnologic în mai multe etape. Uzina de preparare cuprinde linii de măcinare în mai multe trepte (cu mori semiautogene, mori cu bile). Concentratul aurifer este produsul finit al procesului, este ambalat și depozitat în vederea valorificării ca atare. Sterilul de flotație filtrat împreună cu materialului steril uscat rezultat din descopertă se depozitează în haldele de steril, în sistem de codepunere”, se susține în raport.

Masa minieră propusă a se exploata într-o perioadă de 10 ani este de 109 milioane de tone, din care steril 81 de milioane de tone și masă utilă de 28 de milioane de tone. Întreaga suprafață destinată exploatării se ridică la 245 de hectare. Spargerea zăcământului în carieră se va face prin explozii cu dinamită și alte tipuri de explozibil. Documentele indică un total de 240 de persoane care ar urma să lucreze în cadrul proiectului, dintre care 126 în carieră și 114 în uzină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE