Imaginile au fost difuzate duminică seara pe mai multe canale ale Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), instituția publică ce deține monopolul asupra televiziunii și radioului în Iran. Materialul a inclus două secvențe cu Reza Pahlavi, urmate de imagini cu membri ai forțelor de securitate, unii îmbrăcați în uniforme ce păreau ale poliției iraniene.

În mesajele transmise se afirma, fără a oferi dovezi, că unii membri ai forțelor de securitate „au depus armele și au jurat credință poporului”. „Acesta este un mesaj pentru armată și forțele de securitate: nu îndreptați armele spre popor. Alăturați-vă națiunii pentru libertatea Iranului”, se arăta într-unul dintre mesajele difuzate.

Agenția semioficială Fars, apropiată de Garda Revoluționară, a citat un comunicat al televiziunii de stat care recunoaște că semnalul a fost „perturbat pentru scurt timp în unele zone ale țării de o sursă necunoscută”, fără a menționa conținutul transmis. Biroul lui Reza Pahlavi a confirmat incidentul, iar acesta s-a adresat direct militarilor, îndemnându-i să se alăture populației și să nu mai susțină Republica Islamică.

Imagini distribuite pe rețelele sociale din afara Iranului, posibil transmise prin conexiuni Starlink pentru a ocoli blocajele de internet, arată întreruperea semnalului pe mai multe canale. Nu este prima dată când undele iraniene sunt piratate: în 1986, CIA ar fi sprijinit o transmisiune clandestină a aliaților lui Pahlavi, iar în 2022 au fost difuzate mesaje ale grupării Mujahedeen-e-Khalq și apeluri împotriva liderului suprem Ali Khamenei.

Protestele actuale au atins un nivel de violență fără precedent în ultimele decenii și amintesc de haosul din timpul Revoluției Islamice din 1979. Agenția Human Rights Activists News Agency estimează că cel puțin 3.919 persoane au fost ucise până duminică, în timp ce autoritățile iraniene nu au prezentat un bilanț clar. Liderul suprem Ali Khamenei a vorbit despre „câteva mii” de morți, punând responsabilitatea pe seama Statelor Unite.

Reza Pahlavi este fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, înlăturat de la putere în Revoluția Islamică din 1979. După prăbușirea monarhiei, familia regală a plecat în exil, iar Iranul a devenit republică islamică, condusă de clerici.

Amintim că Erfan Soltani, tânărul de 26 de ani devenit simbol al protestelor din Iran și care a fost condamnat inițial la moarte de regim, este în viață. Deși în spațiul public au circulat informații potrivit cărora ar fi fost ucis în bătaie, în închisoare, acestea s-au dovedit a fi false.

