Peste 330.000 de oameni au fost răniți

Numărul morților după protestele din Iran ar putea fi mult mai mare decât se credea anterior. Potrivit ziarului londonez „The Sunday Times”, numărul deceselor este estimat între 16.500 și 18.000, pe baza rapoartelor personalului din 16 camere de gardă și opt clinici oftalmologice.

Se estimează că între 330.000 și 360.000 de persoane au fost rănite în ciocnirile cu forțele de ordine. Cel puțin între 700 și 1.000 de persoane și-au pierdut un ochi. Numai Clinica Noor, un spital oftalmologic din Teheran, a documentat 7.000 de leziuni oculare.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a recunoscut sâmbătă pentru prima dată că au existat mii de morți în timpul protestelor.

Potrivit unui oficial guvernamental, cel puțin 5.000 de persoane au fost ucise. Printre acestea se numără aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, a declarat el pentru Reuters duminică. Acesta a dat vina pe „teroriști și instigatori înarmați” pentru uciderea „iranienilor nevinovați”.

Conducerea iraniană aruncă în mod frecvent vina pe adversarii străini pentru tulburări.

Aproximativ 25.000 de persoane, arestate

Cu toate acestea, experta în Iran Holly Dagres de la Institutul Washington a declarat pe platforma X, citând un diplomat, că ambasada consideră că cifra de 12.000 de decese este corectă.

Rețeaua activistă Hrana, cu sediul în SUA, a relatat pe rețeaua X că au fost confirmate 3.308 decese. Alte 4.382 erau investigate, iar cel puțin 24.266 de persoane fuseseră arestate.

Cel mai mare număr de victime în zonele kurde

Informațiile nu pot fi verificate în prezent în mod independent. Relatările despre victimele represiunii sunt îngreunate de faptul că autoritățile iraniene au întrerupt accesul la internet pe 8 ianuarie.

Una dintre puținele modalități de a ocoli blocada este serviciul de internet prin satelit Starlink, oferit de compania SpaceX a lui Elon Musk . Activiștii se așteaptă ca numărul morților să crească în continuare, pe măsură ce apar mai multe informații.

Protestele au început la sfârșitul lunii decembrie din cauza crizei economice dramatice și a inflației foarte ridicate. Cu toate acestea, s-au extins rapid în demonstrații politice împotriva sistemului autoritar al Republicii Islamice.

Un reprezentant al guvernului iranian a declarat sub protecția anonimatului că unele dintre cele mai aprige ciocniri și cel mai mare număr de morți s-au înregistrat în regiunile kurde din nord-vestul Iranului. El a adăugat că „Israelul și grupurile armate din străinătate” i-au sprijinit pe protestatari.

După ce i-au fost citite mai multe mesaje critice publicate pe platforma X de liderul suprem al Iranului, președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Ali Khamenei este responsabil pentru „distrugerea totală a propriei țări” și a cerut încetarea celor 37 de ani de conducere ai ayatollahului, relatează Politico.



